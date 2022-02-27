Економіка

00:36 27.02.2022

Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

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Лідери ЄК, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США вирішили виключити окремі банки Росії зі SWIFTТ – спільна заява

Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США виступили зі спільною заявою про те, що зобов'язуються виключити окремі російські банки із системи SWIFTТ як подальші обмежувальні економічні заходи через війну проти України.

Текст відповідної заяви поширений у суботу Європейською комісією.

"Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США, засуджуємо путінську війну та напад на суверенну націю та народ України. Ми підтримуємо український уряд та український народ у їхніх героїчних зусиллях щодо спротиву російському вторгненню. Війна Росії є посяганням на фундаментальні міжнародні правила і норми, що існували з часів Другої світової війни. Ми закликатимемо Росію до відповіді і колективно забезпечимо, щоб ця війна стала для Путіна стратегічним провалом", - йдеться у заяві.

У ній лідери також констатували, що, "по-перше, ми зобов'язуємося виключити окремі російські банки із системи обміну повідомленнями SWIFT".

"Це забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі", - пояснили вони.

По-друге, лідери зобов'язалися запровадити обмежувальні заходи, які "не дадуть змоги Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви в такий спосіб, щоб підірвати вплив наших санкцій".

"По-третє, ми зобов'язуємося діяти проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема, ми зобов'язуємося вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих "золотих паспортів", які лають змогу заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн і отримувати доступ до наших фінансових систем", - попередили росіян лідери.

По-четверте, вони зобов'язалися створити цього тижня трансатлантичну оперативну групу, яка забезпечить ефективне застосування фінансових санкцій шляхом виявлення та заморожування активів осіб, які підпадають під санкції, та компаній, які перебувають у межах їхньої юрисдикції.

"У рамках цих зусиль ми зобов'язуємось застосовувати санкції та інші фінансові та примусові заходи щодо інших російських посадових осіб та представників еліти, близьких до російського уряду, а також їхніх сімей та їхніх посібників для виявлення та заморожування активів, якими вони володіють у наших юрисдикціях . Ми також залучатимемо інші уряди і працюватимемо над виявленням та припиненням руху доходів, отриманих незаконним шляхом, і позбавимо цих осіб можливості приховувати свої активи в юрисдикціях по всьому світу", - йдеться в заяві.

"Нарешті, ми активізуємо або координуватимемо дії проти дезінформації та інших форм гібридної війни. Ми підтримуємо український народ у цю темну годину. Навіть крім заходів, які ми оголошуємо сьогодні, ми готові вжити додаткових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за її напад на Україну ", - запевнили російське керівництво лідери країн-підписантів заяви.

Теги: #swift
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