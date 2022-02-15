Клієнти відзначають перебої в роботі Приват24

Клієнти державного ПриватБанку (Київ) відзначають перебої в роботі мобільного застосунку "Приват24".

Зокрема, помічені проблеми із запуском застосунку та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку та називає повідомлення про їх наявність "дезінформаційними".

"ПриватБанк реєструє звернення клієнтів щодо дезінформаційних повідомлень про перебої в роботі банку. Ця інформація неправдива і вводить в оману наших клієнтів. ПриватБанк працює в стандартному режимі і ставить безпеку та донесення правдивої інформації своїм клієнтам на перше місце", – йдеться в повідомленні банку.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (582,851 млрд грн) серед 71 банку, що діє у країні.