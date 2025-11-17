Молокопереробні підприємства надають найбільші знижки на сметану і вершки - аналітики

Фото: Pixabay

Українські молокопереробні підприємства нарощують виробництво свіжих молокопродуктів, навіть попри необхідність надавати суттєві знижки для їх реалізації, щоб утримати свої сировинні зони та скоротити випуск збиткових біржових продуктів, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

Аналітики зазначили, що найбільші знижки нині пропонують на жирні позиції сметану та вершки. Попри сезонне зростання попиту на такі товари виробники свідомо зменшують обсяг жиру, що йде на виготовлення масла, адже його виробництво залишається економічно невигідним.

"Базові ціни на основні цільномолочні продукти переробники поки не планують переглядати і точно не підвищуватимуть їх щонайменше до завершення року", - зауважили експерти.

За їхньою інформацією, через посилення конкуренції на внутрішньому ринку провідні оператори активізували експорт свіжих молокопродуктів. У жовтні обсяг поставок за кордон був на третину більше ніж торік.

Основним ринком збуту залишається Молдова (77%), однак збільшуються й поставки на альтернативні напрямки: відновлено експорт на Балкани, кисломолочні сири активніше постачають до ОАЕ, розширюється географія збуту глазурованих сирків.

"Імпорт свіжої молочної продукції у жовтні знизився порівняно з вереснем, але залишився вищим за торішній показник. Основними постачальниками, як і раніше, виступають польські виробники. З огляду на профіцит сировини очікується, що наприкінці року постачання польської продукції на український ринок може зрости", - резюмували в "Інфагро".