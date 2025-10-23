Інтерфакс-Україна
18:58 23.10.2025

В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

Фото: НБУ

Національний банк України очікує, що серед структурних маяків та prior actions нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом будуть розвиток інфраструктури ринку капіталів, питання детінізації економіки, подальша приватизація державних банків, робота з віртуальними активами та сталий підхід до оподаткування банківського сектору

"З нашого боку ми розуміємо, що в новій програмі повинна знайти відповідну провідну роль тема розвитку інфраструктури ринку капіталів. Це те, над чим ми наполегливо працюємо", – сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

За його словами Пишного, серед важливих напрямів, які також можуть стати структурними маяками, є детінізація економіки, легалізація ринку віртуальних активів і створення чіткої правової бази для його функціонування.

Голова додав, що в програмі буде відображена й робота над наближенням регуляторного середовища фінансового сектору до європейських стандартів, яку вже активно веде НБУ: наразі рівень еквівалентності оцінюється у 77%, тоді як до початку повномасштабного вторгнення він був нижче 50%.

"Ми не зупиняємось і маємо намір до 2027 року забезпечити 100% еквівалентність. Ключова річ – макрофінансова стабільність, яку ми хотіли би і надалі забезпечувати, розвиваючи наш успіх по поверненню поступовому, крок за кроком створення передумов на повернення нормальності і, по суті, відновлення ринкових засад, функціонування економіки", – наголосив Пишний.

Як нагадав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, реалізація дорожньої карти розвитку інфраструктури фінансових ринків, ухваленої нещодавно в особі робочої групи з розвитку фінринків при Раді фінансової стабільності, вже стала виконанням одного зі структурних маяків діючої програми МВФ.

Ніколайчук додав, що бачить також серед важливих елементів нової програми подальший прогрес в напрямку приватизації державних банків та стале оподаткування банківської системи.

Пишний також відзначив, що НБУ планує продовжити боротьбу з використанням "дропів" у тіньових схемах і буде просити парламент щодо швидкого ухвалення відповідних законодавчих ініціатив, підготовлених регулятором

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c&t=2s

 

Теги: #мвф #нбу

