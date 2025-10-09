Інтерфакс-Україна
Економіка
08:51 09.10.2025

Україна за 9 міс. наростила вивезення брухту на 54,1%, у валюті майже наполовину

Українські підприємства у січні-вересні 2025 року збільшили експорт брухту чорних металів на 54,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 311,840 тис. тонн зі 202,421 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), у вересні експортовано 28,785 тис. тонн, у серпні - 34,713 тис. тонн, у липні - 44,842 тис. тонн, у червні - рекордні 47,691 тис. тонн, у травні - 28,6 тис. тонн, у квітні - 46,321 тис. тонн, у березні - 39,908 тис. тонн, у лютому - 25,284 тис. тонн, у січні - 15,696 тис. тонн брухту.

У грошовому вимірі вивезення брухту за січень-вересень зросло на 44,6% - до $93,571 млн з $ 64,703 млн.

Експорт брухту у зазначений період формально здійснювався переважно до Польщі (81,95% поставок у грошовому вимірі), Греції (5,92%) та Італії (4,50%).

За дев'ять місяців поточного року Україна імпортувала 34 тонни брухту на $13 тис. з Польщі (53,85%), Сейшельских островів (30,77%) та Британських Віргінських Островів (7,69%).

Як повідомлялося, через різке зростання вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту зі встановленням нульового обсягу квоти. Наразі проходить публічне обговорення проекту відповідної постанови. Очікується, що її реалізація сприятиме безперебійній роботі металургійної та ливарної галузей промисловості України, а також стабілізації ситуації із забезпеченням потреби брухту на внутрішньому ринку України.

Брухтозбиральні підприємства України в 2024 році наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком - до 293,190 тис. тонн зі 182,465 тис. тонн. У грошовому вираженні вивезення брухту за рік зросло на 73,2% - до $91,311 млн з $52,723 млн.

Теги: #брухт #експорт

