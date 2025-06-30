Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

Більш тривалі строки військових дій призведуть до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України з 2,7% цього року до 2,4% наступного року, такий альтернативний сценарій Міністерства економіки міститься поряд із базовим сценарієм пришвидшення зростання до 4,5% у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

Цей сценарій передбачає подальше більш пригнічене економічне відновлення у 2027 і 2028 роках в середньому щороку на рівні 4,6% замість 5% та 5,7% відповідно у базовому сценарії, йдеться у декларації, яка затверджена постановою Кабінету міністрів №774 від 27 червня та оприлюднена на урядовому порталі.

Окрім того, альтернативний сценарій супроводжуватиметься більш високим інфляційним тиском в економіці: зростання споживчих цін становитиме 9,9% у 2026 році, 9,4% – у 2027 році та 7,5% – у 2028 році порівняно із 8,6%, 5,9% та 5,3%, а також повільніше відновлення експорту товарів та послуг.

"Тривалість бойових дій, інтенсивність атак на енергетичну та іншу критичну інфраструктуру, нестабільність ситуації на фронті та непередбачуваність подальших дій агресора залишаються ключовими чинниками невизначеності, що безпосередньо впливають на соціально економічну ситуацію в країні", – констатує уряд у декларації.

Він додає, що у разі збереження високої інтенсивності воєнних дій у середньостроковій перспективі національна економіка може зіткнутися з подальшим послабленням виробничої активності, черговим порушенням внутрішніх ланцюгів доданої вартості, обмеженим доступом до окремих ресурсів, а також зростанням логістичних і безпекових витрат для бізнесу.

Такі умови стримуватимуть внутрішній попит, знижуватимуть інвестиційну активність, підриватимуть зовнішню стійкість. Валовий внутрішній продукт зростатиме повільнішими темпами, з ризиком нерівномірного відновлення у розрізі секторів та регіонів. Зберігаються ризики для експорту, особливо у частині постачання металургійної продукції, сільськогосподарських товарів та інших позицій з традиційно високою часткою на зовнішніх ринках. Водночас імпорт товарів критичного призначення, зокрема, енергоносіїв і комплектувальних виробів, залишатиметься на підвищеному рівні, що зумовлюватиме тиск на торговельний баланс та валютний ринок.

Окрім того, продовження збройної агресії РФ проти України, посилення її інтенсивності відповідно потребуватиме збільшення видатків сектору безпеки і оборони до рівня 2025 року, або на 750-800 млрд грн проти базового сценарію, що в загальному обсязі становитиме 2,6 трлн грн, або понад 25% ВВП.

"Україна потребуватиме збереження зовнішньої фінансової підтримки на рівні не нижче поточного року для фінансування соціальних програм, підтримки населення", – описується альтернативний сценарій у Бюджетній декларації.

Згідно з нею, у такому випадку на цілі оборони піде фіскальний простір, який на 2026 рік передбачається у розмірі 153,1 млрд грн, а також можуть бути збільшені надходження доходів до держбюджету у рамках реалізації положень Національної стратегії доходів та за рахунок перегляду чинних податкових пільг т чинних пропорцій розподілу окремих загальнодержавних податків між державним та місцевими бюджетами.

Ще одне джерело – збільшення дефіциту за рахунок як зовнішнього фінансування, так і внутрішнього, можливості якого будуть визначені разом з Нацбанком.