До кінця липня напрям “Ремонт і виробництво” УЗ виготовить третину річного плану рейкової накладки

Напрям “Ремонт і виробництво” АТ Укрзалізниці (УЗ) планує до кінця липня виготовити 100 тонн рейкової накладки Р-65, що становить третину від запланованого річного обсягу в 300 тонн. Повідомила компанія в пресрелізі у четвер.

Згідно документу, близько 50% цієї партії планується використати на ділянці Чоп–Ужгород. Там триває будівництво колії нового європейського стандарту. Решта – піде на ремонт найбільш зношених ділянок залізничної мережі по всій країні.

“Станом на початок червня ми вже виготовили та передали Укрзалізниці 45 тонн. Це –перші результати нашого рішення взяти на себе лідерство у виробництві. Ми фактично відновили його з нуля: освоїли технологію, модернізували обладнання, залучили українських постачальників металу. Сьогодні вже працюємо в режимі серійного виготовлення”, – зазначив Євген Шрамко, член правління Укрзалізниці, напрям “Ремонт і виробництво”.

Рейкова накладка – критично важливий елемент скріплення колії. Вона забезпечує надійне з’єднання рейок, що гарантує стабільність та безпеку руху. Без неї неможливе технічне обслуговування, капітальний ремонт та будівництво нових ділянок залізниці.

До 2022 року єдиним виробником була “Азовсталь”. Після знищення підприємства виробництво припинилося, що спричинило серйозний дефіцит. Щоб забезпечити стабільний випуск продукції, Укрзалізниця вже оптимізувала виробничі процеси та продовжує впроваджувати заходи аби забезпечити масштабований цикл виробництва.