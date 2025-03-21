Нацбанк опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде "Армагеддон" – Рожкова

Національний банк України (НБУ) до кінця весни розробить та опублікує базовий та несприятливий сценарій, за яким проводитимуться стрес-тести, закладена в них динаміка макропоказників буде помірною, повідомила перша заступниця голови центробанку Катерина Рожкова.

"Базовий відповідатиме нашому прогнозу: зараз ми очікуємо на зростання ВВП у 2025 році на 3,6%, але в квітні буде черговий перегляд макропрогнозу", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Негативний сценарій, згідно з прийнятою в ЄС практикою, – це дзеркальне відображення базового сценарію. Не Армагеддон, хоча ми котрий рік насправді живемо в Армагеддоні Тобто, це буде не 30% падіння ВВП, а, наприклад, 3-3,5%. Затяжна криза помірної глибини", – додала Рожкова.

За її словами, під такий сценарій банки матимуть змогу сформувати програму заходів щодо усунення потенційних проблем.

Як підкреслила перша заступниця голови НБУ, Нацбанк не вимагає внести гроші в капітал негайно, бо в умовах глибокої кризи не потрібно вимагати від банку збільшення капіталу, адже він якраз під час кризи працює як буфер, абсорбуючи ризики.

Рожкова нагадала, що саме так було в перший рік війни, коли банки сформували 200 млрд грн резервів за кредитами.

"Наше завдання – протестувати баланс банків. Якщо бачимо, що у негативному сценарії просів капітал, необхідно проаналізувати, як відкоригувати стратегію, змінити ставки чи сегмент позичальників", – пояснила перша заступниця голови центробанку.

НБУ у листопаді 2024 року повідомив, що 2025 року вперше за час повномасштабного вторгнення РФ повернеться до повноцінної триетапної оцінки стійкості банківської системи: обов'язкове для всіх банків оцінювання якості активів (AQR) за допомогою незалежних аудиторів, екстраполяція Нацбанком результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR для банків, щодо чиїх активів було проведено поглиблену перевірку, а також стрес-тестування регулятором найбільших банків за базовим і несприятливим сценаріями за даними фінзвітності фінустанов із горизонтом прогнозування у три роки.