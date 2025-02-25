Кредитний портфель банку "Кредит Дніпро" у 2024р збільшився вдвічі – голова правління

Банку бізнесмена Олександра Ярославського "Кредит Дніпро" вдалося торік вдвічі збільшити кредитний портфель, 80% приросту забезпечило нарощування обсягу кредитів корпоративних клієнтів.

"У 2024 році кредитний портфель банку збільшився вдвічі, і 80% приросту – це фінансування саме корпоративних клієнтів, при цьому приріст нашого агропортфеля склав 65%", - сказав у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління фінустанови Сергій Панов.

За даними Національного банку України (НБУ), кредитний портфель банку на 1 січня 2025 року становив 7,83 млрд грн, з них бізнесу – 6,88 млрд грн.

Голова правління повідомив, що у 2024 році роздрібний бізнес банку "відкрив друге дихання": клієнтам запропонували новий мобільний застосунок, продовжувався розвиток регіональної мережі, фінустанова увійшла в топ-5 банків за обсягами кредитування в рамках держпрограми "єОселя".

"В поточному році маємо на меті нарощувати оберти та збільшувати свою присутність в роздрібному секторі", – зазначив Панов.

Станом на 1 січня 2025 року, згідно зі статистикою Нацбанку, фінустанова займала 20-е місце за загальними активами (24,34 млрд грн) серед 61-го банку в країні. Чистий прибуток банку за минулий рік становив 175 млн грн.