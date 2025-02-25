У 2025-й рік всі банки зайшли з метою відновлення своєї звичайної діяльності – голова правління Банку Кредит Дніпро

Інтерв’ю з головою правління Банку Кредит Дніпро Сергієм Пановим

Автор: Діана Павленко, Дмитро Кошовий

-- З яким фінансовим результатом завершив банк 2024 рік? За рахунок чого він був забезпечений?

-- Плани, які були поставлені на початку 2024 року, повністю виконані. Зокрема, прибуток банку до витрат з податку на прибуток за 2024 рік склав 345 млн грн, а чистий прибуток - 175 млн грн.

Ми активно кредитуємо бізнес та населення. Отже, ключовим драйвером результату у 2024 році був чистий процентний дохід. Так, процентні доходи збільшились порівняно із 2023 роком на 73%. Це стало результатом стратегії банку з нарощування стабільних процентних активів замість строкових депозитних сертифікатів, що займали вагому частку активів у 2023 році.

-- Серед змін, які помітні у звітності за перші три квартали, скорочення чистого комісійного доходу, але в той же час значне зростання інвестицій банку в цінні папери. І хоча переважно за рахунок державних боргових паперів, але вже з кінця 2023 року по кінець 3 кварталу 2024 року банк почав стрімко збільшувати інвестиції в іноземні цінні папери, наростивши їх портфель майже в 14 разів менш ніж за рік. Прокоментуйте, будь ласка.

-- В першу чергу серед інвестицій в цінні папери банк віддає перевагу державним облігаціям України. Зростання ж інвестицій в іноземні цінні папери відбулось за рахунок найбільш надійних короткострокових облігації країн G7, і це було зроблено з метою ефективного управління валютною ліквідністю банку. І частка інвестицій банку в іноземні папери продовжує залишатися незначною.

-- Якої інвестиційної стратегії щодо цінних паперів плануєте притримуватись поточного року?

-- Як і в попередні періоди, банк продовжуватиме працювати з ОВДП, що номіновані як в гривні, так і в іноземній валюті, зокрема доларах США, Євро. Наразі пропорція така: 98% – це вкладення саме в ОВДП. І значних змін в найближчим часом ми не плануємо.

Монетарна політика Європейського центробанку, а саме продовження зниження ключової ставки єврозони, робить облігації, наприклад, Франції та/чи Германії (що номіновані в євро) менш привабливими, якщо ми говоримо про управління валютною ліквідністю банку. В той же час, інвестиції в державні облігації США досі зберігають інвестиційну привабливість, але, як я відмітив вище, значних змін в пропорції портфелю ми не плануємо.

-- Якою наразі є стратегія та тактика розвитку банку? Як вона змінилася під час війни?

-- Ми продовжуємо вести свою діяльність як універсальний банк – маємо глибоку експертизу в роботі з корпоративним сектором, активно працюємо з фінансовими ринками, розвиваємо Retail та нові для нас напрямки.

Так, в 2024 році ми започаткували роботу в напрямку Embedded finance – це безшовна інтеграція цифрового банкінгу разом з іншими фінансовими продуктами та послугами в платформи чи програми небанківських компаній. В цьому році плануємо нарощувати експертизу та динамічно розбудовувати цей проєкт.

В частині роботи з корпоративним сектором ми активно підтримуємо великі компанії, наших незламних аграріїв, фінансуємо малий, середній бізнес та ФОП. Окрім класичного кредитування, банк пропонує такі інструменти як факторинг, лізинг і, безумовно, ми продовжуємо роботу за державними програмами. До речі, у 2024 році кредитний портфель банку збільшився вдвічі, і 80% приросту – це фінансування саме корпоративних клієнтів, при цьому приріст нашого агропортфелю склав 65%.

Також у 2024 році роздрібний бізнес нашого банку "відкрив друге дихання": було реалізовано чимало амбітних проєктів, розроблено нові продукти та сервіси, які надали можливість банку вийти на якісно новий рівень в обслуговуванні населення. Зокрема, ми запропонували українцям новий мобільний застосунок, продовжували розвиток регіональної мережі та увійшли в ТОП-5 банків за об’ємами кредитування в рамках держпрограми "єОселя". В поточному році маємо на меті нарощування обертів та збільшувати свою присутність в роздрібному секторі.

-- Наскільки відчуваєте зростання конкуренції на ринку?

-- Вже в 2025-й рік всі банки зайшли з метою відновлення своєї звичайної діяльності та максимально збільшили свої ризик-апетити в усіх сегментах. І це, дійсно, привело до істотного зростання конкуренції банків за клієнта. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу, фізичних осіб. Ми готові до такого ринку, і наша ліквідність дозволяє нам гідно конкурувати та фінансувати економіку країни.

-- Як на стратегію впливає зміна інфляційного тренду та зростання ймовірності припинення воєнних дій вже цього року?

-- Інфляційний тренд, безумовно, впливає на всі сфери економіки і на банківський ринок в цілому. Всі ми бачимо цифри, які публікує НБУ, Держкомстат. Базова інфляція значно збільшується і знаходиться на двозначних рівнях. НБУ комунікує, що пік цього тренду буде пройдений в кінці першого півріччя, і ми побачимо зниження інфляції в другій половині 2025 року. Отже, ми оперативно реагуємо та реагуватимемо на зміни і працюватимемо згідно із ситуацією.

Щодо можливості припинення воєнних дій вже цього року, то маємо надію на мир і на те, що Україна найближчим часом почне своє відновлення. Втім, наша бізнес-модель побудована таким чином, що ми готові до будь-якого розвитку подій. Розроблена стратегія та започатковані проєкти дозволять нам продовжувати ефективну діяльність як в умовах продовження воєнного стану, так і в мирні часи.

-- Як змінилися процедури фінансового моніторингу банку протягом 2024 року? Чи є потреба в подальшому вдосконалені?

-- Національний банк України максимально активно рухається у впровадженні норм ЄС, зокрема і в частині фінмоніторингу. На сьогодні банками імплементується дуже багато регуляцій та в дуже короткі строки. Наприклад, якщо казати про минулий рік, то було декілька актуальних викликів для банків, а саме робота з дроперами, фіктивним експортом та фіктивним підприємництвом через використання ФОПів.

Також в 2024 році ми доволі успішно пройшли перевірку НБУ з питань фінансового моніторингу, отримавши 4 з 5 позитивних оцінок в розрізі напрямків роботи. За результатами перевірки банком було вчасно виконано план заходів щодо усунення виявлених Національним банком України недоліків, які, до речі, не мали суттєвого характеру. Також було сплачено штраф та інформація про виконану роботу направлена до НБУ. Отже, ми продовжуємо нашу роботу в стандартному режимі і, враховуючи виконання банком всіх нормативів, ефективну операційну діяльність банку.

До речі, банк достатньо швидко імплементував вимоги Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. При цьому ми налаштували роботу таким чином, щоб звести до мінімуму можливі незручності для клієнтів.

-- Чи задоволені ви складом команди? Чи варто чекати кадрових змін в банку на найближче майбутнє?

-- Період формування та зміцнення Команди топменеджменту ми завершили в минулому році, в тому числі, до нас доєдналися керівники нових бізнес-ліній. Наразі в нас, як то кажуть, кожен на своєму місці. Разом з цим, цього року ми продовжимо зміцнення середньої ланки, що пов’язано з нашими амбітними планами. Так, в 2024 році ми вже розпочали формування цілих команд за новими напрямками розвитку бізнесу, і цей процес ще триває. Водночас хочу зазначити, що окрім залучення професіоналів з ринку, для нас залишається пріоритетом розвиток вже існуючої команди шляхом розвитку людей та утримання їх всередині банку.

-- Які тренди ринку банківського ринку 2025 року? Які ключові завдання ставите перед собою на поточний рік?

-- Важливо розуміти, що більш чіткі тренди будуть дуже залежати від того, коли настане мир. В будь-якому випадку країну треба буде відновлювати. Ми будемо бачити ще більше зростання кредитування та ще сильнішу конкуренцію серед банків.

І другий тренд – подальша діджиталізація банківської системи. Я говорю і про інтеграцію фінансових сервісів, і про штучній інтелект, і про посилення кібербезпеки, тощо. Мова йде не тільки про рітейл, але й про сегмент ММкБ. Більш діджиталізованим стає, в принципі, повсякденне життя наших клієнтів. І ми, як банк, готові до цього. Як приклад, в минулому році ми запропонували клієнтам продукт BNPL, який реалізуємо разом з нашим стратегічним партнером – маркетплейсом KASTA.

В цілому, протягом 2025 року банком реалізується низка стратегічних ініціатив та проєктів, що спрямовані на розширення існуючих каналів продажів, використовуючи принципи "Embedded finance".