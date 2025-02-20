Український агросектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний

Український агросектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежни - це реальність, що світове споживання залежить від українського агроекспорту, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Дійсно, від 60% до 70% української сільськогосподарської продукції йде на експорт, тож український агросектор експортоорієнтований. Ми можемо вирощувати набагато більше, ніж споживає внутрішній ринок. Відтак український аграрний сектор є експортозалежним. Реальністю є й те, що світове споживання залежить від українського аграрного експорту. Отже, цей зв’язок двосторонній", - сказав він на онлайн-дискусії "3 роки Великої війни: сучасний стан та перспективи відновлення аграрного сектору України".

Висоцький нагадав, що у 2022 році в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну і аж до середини 2023 року, коли було скасовано тимчасову "зернову ініціативу", підтриману ООН, коли українських продуктів не було на міжнародному ринку, світові ціни на продовольство різко пішли вгору.

Він навів дані ООН, згідно з якими ціни на продовольство за півроку 2022 року в середньому зросли на 35% у твердих валютах – євро і доларах США.

"Така інфляція в 35% в усьому світі - це забагато. Це означає, що фактично всі країни назагал мусили платити за їжу більше. Якщо подивитися на західні країни, де середня вартість витрат на їжу становить 7-10-12%, або більше, вона підвищилася до 10-15-80%. Водночас у каїнах Африки та Південно-Східної Азії, де середні витрати становлять 50-60-70%, вони виросли до 70-80-90%. Подекуди їжа стала недоступною", - пояснив перший замміністра.

Він додав, ця ситуація стала передумовою появи ініціативи президента України Grain from Ukraina, в рамках якої до країн Африки і Близького Сходу було поставлено чимало українських агротоварів. Наразі у світі ситуація з цінами на продовольство нормалізувалася. Багато в чому це сталося завдяки Українському морському коридору, який стабільно працює з грудня-жовтня 2023 року.

"Українське сільське господарство та міжнародна продовольча безпека взаємозалежні. На жаль, це розуміння прийшло через жахливі виклики війни. Але весь світ усвідомив, що українське сільське господарство не може розвиватися без експорту. Світова продовольча безпека не може бути гарантованою і стабільною без внеску українського агровиробництва", - резюмував Висоцький.