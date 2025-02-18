Heineken очікує зростання частки безалкогольного пива у своєму портфелі

Heineken, друга за величиною пивоварна компанія у світі, планує збільшувати пропозицію на ринку слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, попит на які істотно підвищується останніми роками, коли дедалі більше споживачів прагнуть обмежити кількість алкоголю, який вони вживають, пише Wall Street Journal.

Головний виконавчий директор Heineken Дольф ван ден Брінк зазначає, що схильність споживачів до відмови від алкогольних напоїв у будні дні йде на користь компанії.

"Ми впевнені, що з часом безалкогольний сегмент становитиме набагато істотнішу частину нашого портфеля", - сказав він в одному з інтерв'ю.

Продажі безалкогольного пива марки Heineken 0.0 минулого року зросли на 10%, тоді як продажі однойменного алкогольного пива збільшилися на 8,8%, згідно з даними компанії. Водночас сукупна реалізація всієї виробленої Heineken продукції, включно з марками Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger і Zywiec, підвищилася на 1,6%.

За оцінками дослідницької компанії Euromonitor International, минулого року на безалкогольне пиво припадало 2,8% світового пивного ринку. Прогноз Euromonitor передбачає, що безалкогольний ринок зросте на 8,2% 2025 року і на 6,5% - 2026 року. При цьому зростання ринку пива загалом становитиме 1,6% і 1,9% відповідно.

Інвестиції, спрямовані на задоволення попиту, породжуваного прагненням до здоровішого способу життя, є результатом раніше ухвалених стратегічних рішень Heineken і мають тривати за будь-яку ціну, вважає Дольф ван ден Брінк.

Пиво Heineken 0.0 з'явилося на ринку 2017 року і зараз продається приблизно в 120 країнах. Тим часом у портфелі компанії представлено понад 245 різновидів безалкогольних напоїв.

За даними Euromonitor, 2023 року Heineken стала найбільшим у світі виробником слабоалкогольного та безалкогольного пива з ринковою часткою 18,6%, а пиво Heineken 0.0 було найбільш продаваним.

На США припадає менше ніж 5% сукупної виручки Heineken, яка вважається на американському ринку нішевим гравцем у сегментах преміального та безалкогольного пива. У Штати напої Heineken імпортуються з Європи та Мексики, проте Дольф ван ден Брінк не побоюється негативних наслідків введення мит на імпорт у США.

Виробництво Heineken у більш ніж 70 країнах повністю локалізовано, сказав він, додавши, що це захищає бізнес від глобальних потрясінь.