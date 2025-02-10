Інтерфакс-Україна
Економіка
10:31 10.02.2025

Запрацювала електронна система "Є-Бджільництво"

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Запрацювала електронна система "Є-Бджільництво"

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про старт запуску першого етапу електронного сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин "Є-Бджільництво".

"Цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення", - наголосили у міністерстві.

Завдяки новому сервісу аграрії отримають можливість вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР), подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки, обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги, вибрати період і земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР, інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками тощо.

Бджолярі у свою чергу зможуть інтегрувати ДАР із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв, подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, обрати тип вирощуваної культури та земельні ділянки під них.

Новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів.

Детальніше з усіма можливостями сервісу можна ознайомитись на сайті Мінагрополітики. 

Теги: #електронна #є_бджільництво

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