Економіка

18:55 23.11.2024

Шмигаль: Україна може подвоїти обсяг агроекспорту в середньостроковій перспективі

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Шмигаль: Україна може подвоїти обсяг агроекспорту в середньостроковій перспективі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в середньостроковій перспективі є всі можливості вдвічі збільшити обсяги аграрного експорту України і забезпечити продовольством до 600 млн людей у всьому світі.

"Агресор намагається всіляко завадити нашому аграрному експорту і цим приректи на голод десятки вразливих країн. На щастя, разом із вами, нашими друзями та партнерами, ми успішно протидіємо цій стратегії", - сказав Шмигаль на 3-й Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine в суботу.

Прем'єр повідомив, що Україна за час повномасштабної війни зібрала вже третій врожай, що становить понад 53 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Він зазначив, що збір урожаю 2024 року ще триває і буде зібрано достатньо і для внутрішніх потреб, і на експорт.

Шмигаль також розповів, що завдяки Чорноморському логістичному коридору та іншим шляхам Україна відновила свої експортні потужності, зокрема за 10 місяців 2024 року країна експортувала товарів більше, ніж за весь 2023 рік, а продовольство (соняшникова олія, кукурудза, пшениця) є головними в структурі експорту.

"Ми постачаємо продукти до більше ніж 100 країн для понад 400 млн людей. Це переважно країни південно-східної Азії та країни Африки. У середньостроковій перспективі є всі можливості вдвічі збільшити обсяги аграрного експорту, забезпечити продовольством до 600 млн людей у всьому світі", - наголосив прем'єр.

Теги: #grain_from_ukraine

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