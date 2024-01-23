Колонки

13:42 23.01.2024

Автор ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Снарядний голод: яка зброя потрібна Україні та Ізраїлю від США

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Снарядний голод: яка зброя потрібна Україні та Ізраїлю від США

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

 

В останні місяці Україна та Ізраїль опинилися перед обличчям викликів та загроз, які вимагають ефективних інструментів для захисту своїх територій та національної безпеки. 

Заява президента Байдена про надання допомоги обом країнам дають надію і Ізраїлю, і Україні у боротьбі за увагу та необхідні снаряди. 

Потреби обох країн, насправді різні і дотичні водночас. Розглянемо три ключові системи озброєння, які можуть знадобитися і Ізраїлю, і Україні від Сполучених Штатів.

Артилерійські боєприпаси

Можливо, більше, ніж будь-яка інша зброя, 155-міліметрові снаряди за стандартом НАТО будуть користуватися великим попитом в контексті ведення бойових дій. Як Ізраїль, так і Україна активно використовують ці артилерійські боєприпаси проти цілей у радіусі кількох десятків миль. Сполучені Штати та Європа вже надсилали Україні понад два мільйони 155-міліметрових снарядів, проте запаси вичерпані до «дна бочки», пише NYT. 

У січні Пентагон заявив про залучення до американських запасів в Ізраїлі та відправку Україні сотень тисяч 155-міліметрових снарядів. Головний пріоритет - забезпечення Ізраїлю ресурсами, що йому необхідні протягом кризового періоду. З метою швидкої поставки зброї в регіон, США мають запаси в Ізраїлі, найближчому союзнику на Близькому Сході.

Проте, Україні та Ізраїлю можуть потрібитися різні варіанти боєприпасів, щоб уникнути дублювання. Щоб забезпечити ефективність на полі бою, Ізраїль може отримати високоточні снаряди для міської боротьби, тоді як Україні можуть постачити касетні боєприпаси, більш ефективні проти російських позицій.

Україна випускає тисячі артилерійських снарядів на день у своєму контрнаступі, і збої у постачанні можуть виникнути через високий темп використання цих боєприпасів. Зростаючий попит на глобальному ринку та обмежені виробничі можливості можуть призвести до воєнного дефіциту, який афектує обидві країни у випадку тривалого конфлікту.

Розумні бомби

Сполучені Штати надсилали Ізраїлю першу партію зброї, включаючи близько 1000 бомб малого діаметру з системою GPS. Ці розумні бомби, що важать близько 250 фунтів кожна, забезпечують точне ураження цілей та важливий елемент у стратегії протидії ворожим атакам.

Ізраїль і Україна можуть сприймати розумні бомби як ефективний інструмент для боротьби з загрозами відзначених цілей. Збільшення кількості цих бомб у допоміжних поставках може допомогти обом країнам в управлінні конфліктом, зменшуючи колатеральні збитки та максимізуючи точність ударів.

З огляду на високий попит на розумні бомби, Сполучені Штати повинні дбати про ефективне управління запасами та стратегічні резерви, щоб задовольнити потреби обох країн та забезпечити ефективне ведення бойових операцій.

Ракети стінгер для захисту від повітряних атак

Ізраїль та Україна користуються різними системами захисту від повітряних атак. Система «Залізний купол» в Ізраїлі є ключовою для протиповітряної оборони. Україна отримує систему Patriot та інші від США, Німеччини та Норвегії.

Ракети Стінгер можуть стати важливим елементом оборони обох країн від повітряних загроз. Ці портативні ракети вже використовувалися Україною для збивання російських безпілотників, і вони можуть виявитися ефективними в сучасних конфліктах.

Запит на ракети Стінгер від обох країн може зрости внаслідок збільшення загрози з повітря та потреби в посиленій системі протиповітряної оборони. Сполучені Штати мають здатність надавати ці ракети як допоміжну зброю, що підтримає ефективність взаємодії міжнародних союзників та сприятиме утриманню стабільності в регіоні.

У цій динамічній ситуації важливо дотримуватися балансу та забезпечувати обидві країни необхідною зброєю та системами, які враховують їхні унікальні потреби в боротьбі з викликами та загрозами. 

В обличчі сучасних викликів, Україна та Ізраїль опираються на Сполучені Штати, визнані як найпотужніша військова держава. Надійшов час продемонструвати не лише величезний військовий потенціал, але й здатність відгукнутися на глобальному рівні на зовнішні кризи та запити допомоги.

Заслуговуючи на репутацію лідера, Сполучені Штати взяли на себе відповідальність забезпечити необхідні оборонні ресурси для своїх союзників. 

Такою підтримкою США покаже, що найбільша військова потужність планети готова та повна рішучості виступити на захист свободи, безпеки та стабільності у світі.

 

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