Колонки

11:18 14.08.2023

Автор ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Паломництво 2023: як в розпал війни проходитиме єврейський Новий рік в Умані

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Паломництво 2023: як в розпал війни проходитиме єврейський Новий рік в Умані

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

 

Щороку десятки тисяч хасидів з’їжджалися в Умані для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового Року).

Цьогорічне паломництво, як і минулого року, відбувається на фоні повномасштабної війни в Україні. Як і минулого року, паломникам рекомендують утриматися від відвідин Умані.

Чи приїдуть паломники до України та як відбувається підготовка до свята — розповім далі. Але для початку лікнеп. 

Чому хасиди прямують саме до Умані й чому це для них так важливо?

Хасиди – представники хасидизму. Таку назву має релігійно-містичний єврейський рух.

Засновник цього руху Еліезер Баал-Шем-Тов жив в Україні. А цадик (верховний рабин-вчитель) Нахман, який поширював вчення, наприкінці життя переїхав жити до Умані. Він заповідав поховати себе в цьому місті, бо свого часу під час громадянського повстання, відомого нам з підручників як Коліївщина, тут було знищено чималу кількість євреїв.

У представників хасидизму існує повір’я, що святкування іудейського нового року – Рош га-Шана – має відбутися на могилі Вчителя, тоді рік буде щасливим та сповненим усіляких гараздів для вірянина. Саме тому хасиди в Умані з’являються кожного року.

Як було в попередні складні роки?

Пандемія, повномасштабне вторгнення не стали на заваді вірянам для прибуття на місце поховання цадика Нахмана.

У 2020 році попри заборону на в'їзд для іноземців через поширення коронавірусу, паломники намагалися будь-яким способом потрапити в Україну. Через це на кордонах України вишукувався ряд обурених паломників, яких не пустили до країни. Попри заборону та контроль держави, до Умані приїхало близько 3-5 тисяч паломників.

2021 року приїзд єврейських паломників до Умані відбувалося також на тлі побоювань щодо нової хвилі поширення COVID-19, а також на тлі посилення обмежень в самому Ізраїлі, що пов'язане з поширенням штаму Дельта. Попри це, держава дозволила їм прибути до святого місця, яке прийняло близько 28 тисяч вірян.

Попри повномасштабну війну, торік до Умані приїхали 23 тисячі хасидів (торік організатори очікували 5-10 тис.). Безпеку їм тоді не гарантували через постійну загрозу ракетних і дронових атак. Тоді спецслужби повідомляли, що частина іранських дронів, які Росія запускала на півдні України, мала атакувати саме хасидів в Умані.

Що ж з приводу цього року?

Чи прибудуть паломники до України у 2023 році?

Паломникам рекомендували утриматися від відвідування Умані на Рош га-Шана, яке святкуватиметься 15-17 вересня, з огляду на війну, регулярні масовані обстріли України та можливі провокації з боку росії.

Водночас частина вірян, як і торік, усе ж наважилися приїхати до України.  Наразі кількість паломників в Умані сягає кількох тисяч, але продовж місяця очікується, що місто прийме близько 30 тис. вірян. 

Організатори активно працюють для забезпечення правопорядку та безпеки. Крім того, для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію. Там відбувається інформування про особливості паломництва, правила перебування, а також надають цілодобову підтримку.

Тож, підготовка йде повним ходом, а хасиди на кордонах з Україною поспішають на свій страх і ризик  до могили Рабина Нахмана, щоби помолитися, як і кожного Рош га-Шана.



 

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