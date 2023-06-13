Американсько-ізраїльська модель воєнної підтримки: чи спрацює це в Україні?

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Воєнна підтримка Сполучених Штатів Америки Ізраїлю — це один з тих факторів, завдяки якому Ізраїль вистояв усі ці роки у протистоянні проти ворогів, які оточують країну з усіх боків. Яку допомогу надають США Ізраїлю, чому вони почали підтримувати Ізраїль та чи може сподіватися Україна на постійну допомогу від штатів?

Часові та фінансові виміри американської допомоги

Починаючи з 1960-х років по сьогодні Сполучені Штати дуже сильно підтримували Ізраїль. Вона відіграла ключову роль у побудові відносно дружніх відносин між Ізраїлем та його сусідніми арабськими державами, а саме Йорданією, Ліваном, Єгиптом, а також кількома іншими в угодах Авраама 2020 року, водночас стримуючи ворожнечу з боку інших країн Близького Сходу, таких як Сирія. та Іран.

Ізраїль є найбільшим кумулятивним одержувачем зовнішньої допомоги США: до лютого 2022 року Сполучені Штати надали Ізраїлю 150 мільярдів доларів США (без урахування інфляції) двосторонньої допомоги.

Допомога має стабільний характер і надається щороку. У 1999 році уряд США підписав Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким він зобов’язався надавати Ізраїлю щонайменше 2,67 мільярда доларів США військової допомоги щорічно протягом наступних десяти років; у 2009 році щорічну суму було збільшено до 3 мільярдів доларів США; а у 2019 році суму було знову збільшено, і тепер вона становить мінімум 3,8 мільярда доларів США, які США зобов’язуються надавати Ізраїлю щороку.

Економіка також отримує “американський поштовх”. З 1972 року Сполучені Штати також надали Ізраїлю кредитні гарантії – форму непрямої допомоги США Ізраїлю, оскільки вони дозволяють Ізраїлю позичати в комерційних американських банках за нижчими ставками – Ізраїлю, щоб допомогти з нестачею житла, поглинанням Ізраїлем нових єврейських іммігрантів та її економічне відновлення після рецесії 2000-2003 рр., спричиненої частково Другою інтифадою.

Крім того, Сполучені Штати є найбільшим торговим партнером Ізраїлю, а Ізраїль є 25-м за величиною торговим партнером Сполучених Штатів; двостороння торгівля склала приблизно 36 мільярдів доларів у 2013 році. До 2023 року двостороння торгівля зросла майже до 50 мільярдів доларів.

Окрім фінансової та військової допомоги, Сполучені Штати також надають широкомасштабну політичну підтримку Ізраїлю, скориставшись своїм правом вето в Раді Безпеки ООН 42 рази проти резолюцій із засудженням Ізраїлю, із 83 разів, коли вони коли-небудь застосовували своє право вето. використовується.

У період з 1991 по 2011 роки з 24 вето, застосованих Сполученими Штатами, 15 було використано для захисту Ізраїлю. Готовність Сполучених Штатів виступати на захист Ізраїлю була пов’язана з впливом проізраїльських лобі в політиці США, особливо AIPAC.

Чому США почали підтримувати Ізраїль?

ООН, завдяки підтримці США, у 1947 року прийняла план розділу Палестини на дві держави: єврейську та арабську. Серед політичної еліти США з цього питання існували серйозні розбіжності, і в підсумку вирішальну роль зіграла особиста позиція президента Гаррі Трумена.

У 1950 році, США, спільно з Великою Британією і Францією підписали резолюцію про територіальний статус-кво, що склалося після арабо-ізраїльської війни 1947-1949 рр. і зупинки гонки озброєнь на Близькому Сході. Саме тому на початку 50-х років американська адміністрація починає фінансово допомагати Ізраїлю у малих масштабах (десятки мільйонів доларів у рік). З 60-х ця допомога набуває реально вагомих обсягів і з того часу обсяги допомоги тільки зростають.

Чи допомагатимуть Україні штати в довгостроковій перспективі?

Ймовірно, що так. У цьому впевнений й сам Президент США, який заявив, що за двопартійної підтримки в Конгресі Україна отримуватиме необхідну допомогу, в тому числі в довгостроковій перспективі.

Він підкреслив, що метою є забезпечити довгострокову безпеку для стримування нової потенційної агресії РФ після завершення поточної війни.

Однак, очевидно, що в американській політиці існують декілька точок зору щодо подальшої підтримки, зокрема, з боку консерваторів. Справа у сумах і вони вражають.

За рік, у період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року, Сполучені Штати надали близько 71,28 мільярда євро допомоги на військові дії в Україні. Переважна більшість допомоги, надісланої Україні зі США, була військовою. Про це свідчать дані опубліковані Statista.Та й з лютого 23 року штати не припиняли підтримувати право країни на самозахист.

Таким чином, що визначатиме подальшу довгострокову підтримку Україні?

По-перше, принципова позиція Президента США, як це було з Гарі Труменом, діючого новообраного (нагадаю, вибори в США плануються 5 листопада 2024 року) і загалом політична воля обох партій.

По-друге, активна інформаційна політика з української сторони та лобіювання посилення допомоги Україні.

По-третє, безумовно, багато в чому Штати покладатимуться на успіх контрнаступу України.

І, як на мене, це і визначить повторення “ізраїльсько-американської” моделі воєнної підтримки.







