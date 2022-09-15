Ізраїль та Україна: що змінилося у стосунках країн від початку повномасштабної війни?

Олег Вишняков, бізнесмен, Почеснийо консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення засуджував невиправдане вторгнення росії в Україну та закликав росію припинити обстріли та атаки.

З першого дня Ізраїль ухвалив стратегічне рішення надати максимальну допомогу Україні, яку країна може собі дозволити. Не перетинаючи "червоних ліній" і не поставивши під удар свої національні інтереси. Не створюючи загрози життю простим ізраїльтянам.

Країна, яка і так знаходиться у війні, не надто хотілося отримати ще одного “ворога”, який контролює одну з “гарячих точок” на Близькому Сході. Пригадуєте про інтервенцію Росії у Сирію у 2015 році?

Попри це, Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні. Країна надіслала гуманітарну допомогу, засоби захисту, створила польовий госпіталь на заході України та проголосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Що змінилося відтоді? І чи відбулися зрушення у взаємостосунках двох держав? Та як Ізраїль демонструє підтримку Україні та Європі зараз?

Ізраїль може частково замінити російський газ у Європі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Ізраїль зможе надати ЄС близько 10% того обсягу газу, який Європа отримала від Росії у 2021 році.

Він прямо сказав, що Ізраїль збирається “взяти участь у зусиллях із заміщення російського газу в Європі".

Цьому передувала дуже важлива подія. Ще у червні Ізраїль та Єгипет підписали у Каїрі угоду за присутності голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про постачання скрапленого природного газу до Європи.

За домовленостями Ізраїль повинен буде переправляти газ до Єгипту, там сировина переводитиметься у скраплений стан, після чого доставлятиметься на танкерах до Європи.

Чому це позитивний сигнал для України? РФ використовує свою перевагу як продавця енергоносіїв для того, щоб досягати власних політичних цілей. До того ж кошти отримані від продажу газу — це криваві гроші,які у тому числі йдуть на війну з Україною. Тому рішення постачати газ з Ізраїлю до Європи є дуже важливим й для України. Й дуже ризикованим для Ізраїля.

Адже відповідь росії не змусила на себе чекати. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров провів зустріч у Москві з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Поки не зрозуміло, до чого ця зустріч призведе…

Щоб там не було, ця подія зблизить Європу, Україну та Ізраїль й зробить союзниками.

Постачання зброї через Польщу

Останнім часом в усіх ізраїльських ЗМІ написали про те, що Ізраїль, який офіційно не передає Україні озброєння, насправді таємно забезпечує українську армію сучасними системами перехоплення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.

Так, неназвана ізраїльська компанія налагодила схему постачання в Україні протидронних систем через Польщу.

Серед політичного істеблішменту ходить фраза “інтереси та безпека Ізраїлю понад усе”. Вся політика Ізраїлю вибудована таким чином, щоби захистити ізраїльтян та державність. Але якщо інформація підтвердиться, то це означатиме, що Ізраїль пішов на великий ризик, продаючи Україні зброю.

На честь українців називають вулиці в Єрусалимі

В Єрусалимі з’явиться вулиця названа на честь українців Юлії та Романа Щепанюків, які є визнаними Праведниками народів світу за те, що рятували життя євреїв під час Другої світової війни.

Так, у 1941 році, Юлія та Роман, які проживали в м. Борислав Львівської області, надали прихисток сім’ї Вайс та врятували їх від неминучої смерті.

Пізніше, після війни сім’я Вайс переїхала до Ізраїлю, де один із дітей Шева Вайс став політиком та обіймав посаду Спікера Кнесету Держави Ізраїль.

Меморіальний комплекс Яд Вашем надав статус Праведників Юлії та Роману Щепанюк. 2673 українців отримали від Яд Вашем статус Праведників Народів Світу за порятунок життя євреїв в часи Голокосту.

Це дуже символічний крок. Ізраїль таким чином підкреслює багатовікові зв'язки з Україною. Євреї впродовж століть проживали в Україні. Тут народилися видатні твори єврейської літератури, філософії та юдаїзму; з Україною пов’язані імена багатьох діячів, які зробили значний внесок у становлення і розвиток Держави Ізраїль, зокрема прем’єр-міністрів Голда Меїр та Леві Ешколь.

Відтак, Ізраїль продовжує відправляти сигнал Україні: “ми з вами”!

І робить все, аби показати свою підтримку, не ставлячи під загрозу власні інтереси. І така позиція викликає повагу.