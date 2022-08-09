Ізраїль на боці України

Олег Вишняков, бізнесмен, Почеснийо консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

В мережі можна побачити різні думки щодо підтримки Ізраїлю Україні.

Однак, що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо підтримує народ України й збирається продовжувати це робити.

І я вам доведу на конкретних прикладах, що це саме так.

Ідеальний перемовник

Від початку війни Ізраїль остерігався надто критично ставитися до Росії, щоб не спровокувати Москву на створення проблем ізраїльській військовій стратегії на Близькому Сході.

Країна, яка і так знаходиться у війні, не надто хотілося отримати ще одного “ворога”, який контролює одну з “гарячих точок” на Близькому Сході.

Попри це, Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні. Країна надіслала гуманітарну допомогу, засоби захисту, створила польовий госпіталь на заході України та проголосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Але вона не надсилала зброю і не запроваджувала формальних санкцій проти російських олігархів. Однак, Ізраїль все ж дав сигнал, що не хоче ставати центром відмивання російських грошей.

Ізраїль заборонив зареєстрованим за кордоном яхтам і літакам перебувати в країні понад 48 годин — це ті дії, що спрямовані на те, щоб утримати російських олігархів від переїзду до Ізраїлю. Міністерство закордонних справ Ізраїлю публічно попередило свої посольства не приймати пожертвувань від осіб, яким загрожують санкції.

Крім того, слід зазначити що й більшість ізраїльтян прийняли проукраїнську позицію. Мабуть, найпоказовішим є те, що російські ЗМІ в Ізраїлі не зайняли прокремлівську позицію, а два російськомовні новинні сайти були навіть заблоковані Москвою в березні через висвітлення російського вторгнення в Україну.

Така “нейтральна позиція проти Росії” дало можливість Ізраїлю стати ідеальним кандидатом в переговорах з Росією.

Тож, й в майбутньому Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах України з рф для припинення війни — і як посередник, і як країна для перемовин.

Допомога від Держави Ізраїль

З першого дня Ізраїль ухвалив стратегічне рішення надати максимальну допомогу Україні, яку країна може собі дозволити. Не перетинаючи "червоних ліній" і не поставивши під удар свої національні інтереси. Не створюючи загрози життю простим ізраїльтянам.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід підписали "Єрусалимську декларацію" про американсько-ізраїльське стратегічне партнерство.

У декларації йдеться про важливість передачі Україні гуманітарної допомоги.

Яка підтримка надавалася, розберемося.

Медична допомога

Встановлено польовий шпиталь, який розміщений у районі Львова, і за час перебування ізраїльських лікарів там вони надали допомогу 6000 українцям — біженцям та місцевим мешканцям.

Десятки людей, яких було доставлено до Ізраїлю для лікування. Це діти з лікарні "Охматдит" з онкологічними захворюваннями. Це пацієнти, які були в ізраїльському польовому шпиталі, яких потім було вирішено перевести до Ізраїлю і там продовжити лікування.

До речі, мобільний госпіталь назвали «Яскрава зірка» – на честь колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Києві й створила Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога

Починаючи з лютого запрацював гуманітарний повітряний міст для допомоги Україні.

З перших днів війни сотні тонн гуманітарної допомоги направлялися в Україну.

Броньовані машини швидкої допомоги та десятки тон ліків шістьма літаками доправлялися в Україну.

Навчання та психологічна підтримка

Перші 27 українських фахівців у сфері психічного здоров’я, які працюють у закладах та структурних підрозділах МОЗ, МВС, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Мінреінтеграції, пройшли тренінг в ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL.

До речі, NATAL спеціалізується на травмах і стресі, пов’язаних із війною та тероризмом і є одним з найкращих таких центрів у світі.

Ініціатором такого навчання є перша леді України Олена Зеленська та перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

Я вважаю, що ця ініціатива є дуже важливою, адже багато людей сьогодні в Україні страждають через війну й отримують психологічні травми, з якими складно впоратися без сторонньої допомоги.

Сучасні ізраїльські технології рятують життя в Україні.

Ізраїльська компанія Carbyne допомагає українським співробітникам екстрених служб рятувати постраждалих від російських обстрілів житлових будинків.

Розроблені фахівцями компанії технології дозволяють екстреним службам отримувати повну інформацію в режимі реального часу, зокрема відео, фотографії та повідомлення.

Був випадок, коли сім'я опинилася в пастці в зруйнованій ракетою будівлі. Рятувальникам було важко зрозуміти, де були люди.

Будівлі, що стояли зовні, передали відео з місця влучення снаряда в поліцію. Програма визначила, на якому поверсі знаходяться люди та склала маршрут для роботи пожежників.

Висновки.

Коли Росія почала своє вторгнення, власники пабу Путін, популярного серед російськомовних ізраїльтян в Єрусалимі, видалили золоті літери «P-U-T-I-N» з його фасаду та оголосили, що вони шукають нову назву для їхнього бару.

Власниками бару переїхали до Ізраїлю з радянського союзу визнали, що зробили це, тому що вони проти війни.

В Ізраїлі багато таких історій, які визначають, що Ізраїль, її народ підтримує Україну, що вона на боці України.

Попри це, серед політичного істеблішменту ходить фраза “інтереси та безпека Ізраїлю понад усе” і це правда.

Чи може Ізраїль почати постачати зброю в Україні? Після антисемітських вибриків Лаврова та після заборони російським судом агенції “Сохнут” (повторне слухання - 19 серпня), ситуація може докорінно змінитися на користь України.