В Ізраїлі плануються нові вибори: чого очікувати від цього Україні?

Олег Вишняков, бізнесмен, Почеснийо консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

З квітня 2019 року в Ізраїлі чотири рази проходили вибори і от минулого тижня пролунала нова заява про підготовку до розпуску парламенту та проведення п'ятих виборів за три роки.

Спробую пояснити, що відбулося та що це може означати для України.

Об'єднати необ'єднуване — праві, ліві, арабські сили. Як проходили вибори до Кнесету?

За результатами попередніх виборів, вперше за 12 років в країні була сформована альтернативна коаліція (Біньямін Нетаньягу займав пост прем'єр-міністра найдовше в історії Ізраїлю — у 2009-2021 рр., а до цього у 1996−1999 рр.)

Лідерами в уряді меншості стали глава правої партії Яміна Нафталі Беннет і його антагоніст, керівник Еш Атід - Яір Лапід.

Для того, щоб перемогти над мастодонтом Нетаньягу та його партією “Лікуд”, об'єдналися різні, абсолютно непов'язані за світоглядом політичної партії.

Крім правих і лівих, до коаліції увійшли й арабські сили, а також партія Наш дім Ізраїль ексміністра оборони Авігдора Лібермана.

Це і стало початком кінця.

Брак голосів або чому цей парламент не протримався?

Я вже писав , коаліція була зіткана з партій діаметрально протилежних поглядів. Тому було очевидно, що така полярна коаліція не протримається довго. Так і сталося — трохи більше як рік.

Нафталі Беннет хотів перемогти за будь-яку ціну й “підвищити бали” за рахунок підтримки ідеологічно різних партій, у яких зростали апетити й з якими з часом стало все складніше домовлятися.

До того ж колишній Прем'єр Нетаньягу також не сидів без діла й розхитував човен, який і так ледве тримався на плаву.

Як заявив сам Беннет, в останні тижні було зроблено все можливе, щоб врятувати цей уряд на благо країни. Було проведено багато переговорів, в результаті яких і стало зрозуміло, що якщо кнесет не розпуститься протягом 10 днів, безпеці Ізраїлю буде завдано серйозної шкоди.

Чому саме 10 днів?

Рішення прийнято на тлі того, що в кінці червня закінчується термін дії тимчасових законів щодо ізраїльського законодавства в Юдеї та Самарії (Закон про дію ізраїльського законодавства в Юдеї та Самарії був прийнятий у 1967 році, і його дія продовжується кожні п'ять років)

Дія закону цього закону закінчується 1 липня 2022 року. До того часу закон треба було затвердити у трьох читаннях.

Неприйняття цього закону може призвести до того, ізраїльтяни, які живуть в Юдеї та Самарії, будуть позбавлені захисту з боку законів держави Ізраїль. Вони не зможуть брати участь у голосуванні в Кнесет, не зможуть звертатися до МВС та інших офіційних інстанцій, а у разі пред'явлення їм звинувачень судитиме їх військовий суд.

Розуміючи, що неприйняття цього законопроєкту може призвести до розпуску парламенту та перезапуску Уряду, опозиція відмовилася підтримати їх продовження.

Як результат Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет тта Яір Лапід зробили спільну заяву, в якій прокоментували рішення розпустити Кнесет.

Коли будуть наступні вибори і хто зустріне Джо Байдена в Ізраїлі?

Щодо наступних виборів. Очікується, що парламентські вибори пройдуть наприкінці жовтня.

А от до виборів тимчасово виконувачем обов'язків прем'єр-міністра стане Яір Лапід.

Лапід вже заявив, що не чекатиме до нових виборів, щоб розв'язувати проблеми, які стоять перед Ізраїлем, маючи на увазі й закон Юдеї та Самарії. Словом, налаштований він оптимістично.

На час його прем'єрства підпаде й приїзд Президента США Джо Байденом, який збирався приїхати аби підтримати “неміцний” уряд Бенета та ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Якими будуть відносини України та Ізраїлю. Чи зможе Україна розраховувати на допомогу від Ізраїлю?

Новий Прем’єр та Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід має досить проукраїнську позицію. Він гостро відреагував на події в Бучі та робив низку заяв на підтримку України.

У найближчій перспективі, очікується, що Ізраїль продовжуватиме дрейфувати в бік України. Думаю, що це також означатиме збільшення підтримки Україні, у тому числі на дипломатичному фронті. І прем'єрство Лапіде в цьому гратиме неабияку роль.

Інше питання — що буде після виборів у жовтні. Але тут все залежатиме від коаліції, яку оберуть ізраїльтяни.

Судячи з того, настільки різнобарвним був склад попереднього складу правлячої коаліції. варіантів розвитку подій безліч.