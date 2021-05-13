Всадники климатического апокалипсиса

Константин Яловой, украинский политик, общественный деятель. Инициатор создания Экологической стратегии Киева

Чем грозят Киеву изменения климата и как к ним можно адаптировать столицу

Глобальные изменения климата будут иметь далеко идущие локальные последствия. И мегаполисы пострадают больше, потому что места плотной концентрации людей на ограниченной территории особенно уязвимы в условиях, когда инфраструктура городов отнюдь не приспособлена к потенциальным угрозам.

Первый признак климатического кризиса в большом городе – это аномально высокие температуры, влияющие на качество жизни каждого. В Киеве мы уже привыкли ежегодно фиксировать температурные рекорды. Так, прошлое лето стало самым жарким с 1881 года при средней температуре 21,7ºС (это выше климатической нормы на 3ºС). Средняя годовая температура в Киеве 2020 года составляла почти 11ºС, тогда как в 1961-1990 годах она составляла лишь 7,7 ° С.

В городе пережить экстремальную жару гораздо труднее, чем в сельской местности. Это явление называется городским тепловым островом. Здесь множество теплопоглощающих поверхностей (крыши, здания, дороги), которые превращают Киев в одну огромную раскаленную сковородку. Люди страдают от колоссального теплового стресса и у них возникает естественное желание – как можно дальше отсюда бежать. Но далеко не у всех есть такая возможность.

Кондиционер из предмета роскоши становится предметом необходимости в каждой квартире. Учитывая низкую энергоэффективность старых и части новых домов, все больше и больше энергетических ресурсов идет не на отопление, а на охлаждение Киева. За предыдущие 5 лет потребление электроэнергии в столице выросло на 9% и будет расти такими же, если не большими темпами.

Второй симптом климатического кризиса – это постоянные затопления, когда некоторые участки города превращаются в реки и озера после внезапных ливней. Ливневая канализация столицы просто не приспособлена к таким нагрузкам и не может пропустить через себя огромные потоки воды. Между тем, о ее модернизации не слишком беспокоятся.

Третий признак системных проблем, связанных с изменениями климата – это поражение транспортной инфраструктуры. Дороги ускоренно разрушаются, асфальт проседает, мосты выходят из строя. Яркий пример – не только "уставший" Шулявский путепровод, но и стратегический мост Патона, который уже 68 лет стоит без капитального ремонта и в 2017 году официально был признан аварийным. К тому же население города резко делится на две группы по неравному доступу к комфорту в транспорте. Автомобилисты хоть и стоят в пробках, но могут создать себе комфортную среду за счет кондиционера. А вот пассажиры переполненных маршруток, троллейбусов и трамваев, где нет современных средств охлаждения, подвергаются атакам мощных тепловых волн.

Четвертый риск – это угроза нехватки питьевой воды. Днепр, откуда Киев черпает 25% животворной влаги, находится на грани экологической катастрофы, как из-за изменений климата, так и из-за массовых сбросы в реку сточных вод и загрязнения ее фосфатами. Кроме того, водопроводная вода насыщается остаточным хлором, марганцем, органическими веществами, которыми очищается, и проходит к потребителю километрами старых ржавых труб, где "обогащается" вредными примесями. В результате киевляне уже сегодня столкнулись с водным кризисом, потому что вынуждены массово покупать бутилированную воду.

Наконец, пятый всадник приближения климатического апокалипсиса – инфекционные заболевания и аллергии. Ученые Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата уже опубликовали исследование, в котором аргументировано утверждают, что вирус SARS-CoV-2 начал распространяться из-за образования "горячей точки" переселения летучих мышей на юг Китая в результате климатических изменений. Итак, пандемией коронавируса мы, вероятно, обязаны климату. Но кроме COVID-19 в столице в последние годы резко обострились аллергические реакции даже у тех людей, которые ими никогда не страдали. Причина в том, что увеличился сезон цветения трав и деревьев, возросло количество пыльцы, выступает внешним раздражителем для организма человека. По данным некоммерческой организации Climate Central через 65 лет количество пыльцы в мире может удвоиться и тогда число аллергиков еще больше возрастет.

Возможно ли городу обезопаситься от всех этих угроз?

К сожалению, в полной мере невозможно, потому что многое зависит от государственной политики, а также международной солидарности государств в борьбе с климатическими изменениями.

Но муниципальное управление, опирающееся на продуманную стратегию, способно адаптировать городскую среду под новые реалии:

- Инициировать приспособление государственных строительных норм к изменениям климата, чтобы коттеджи были максимально энергоэффективными и не нуждались в чрезмерных затратах энергии на охлаждение

- Особое внимание обратить на системы вентиляции и кондиционирования. Обязать оборудовать закрытые помещения датчиками CO2, что позволит контролировать качество воздуха;

- Провести комплексную термомодернизацию ветхого жилья;

- Формировать придомовую территорию так, чтобы у людей был доступ к зеленым зонам и питьевой воде;

- Модернизировать городской транспорт, чтобы он при высоких температурах не превращался в "душегубки";

- Ремонтировать дороги и мосты, применяя современные устойчивые к высоким температурам технологии;

- Использовать "холодные" материалы при обустройстве открытых общественных пространств и создавать там доступ к источникам питьевой воды;

- Пересмотреть нормы из городского озеленения и максимально использовать деревья для затенения зданий, а также практиковать озеленение самих домов;

- Не только увеличивать количество зеленых зон, но и высаживать те растения, которые выносливы к высоким температурам;

- Формировать зеленые коридоры – пешеходные и велосипедные маршруты вдоль озелененных территорий;

- Создавать на улицах места тени с помощью навесов, с возможностью там отдохнуть;

- Оборудовать центры охлаждения для уязвимых групп киевлян, которые не имеют кондиционеров;

- Регулярно поливать дороги водой для охлаждения поверхности;

- Модернизировать ливневую канализацию и увеличить ее пропускную способность;

- Наладить систему оповещения об экстремальных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях;

- Вести статистику волн тепла, чтобы выявить наиболее опасные точки на карте Киева.

Разработанная нашей командой Экологическая стратегия Киева до 2030 года может стать для столицы фундаментом реализации этих и многих других инициатив. Важно действовать как можно быстрее, чтобы предупредить пагубные последствия потепления и своевременно подготовить Киев к длительному существованию в новой климатической реальности.