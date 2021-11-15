Коронавирус усиливает угрозу мусорного коллапса в Украине

Константин Яловой, украинский политик, общественный деятель. Инициатор создания Экологической стратегии Киева

Пандемия COVID-19 обострила и проявила одну из самых больших экологических проблем, связанных с управлением отходами. Несмотря на то, что общий уровень вредных выбросов во время пандемии снизился, количество мусора, производимого на планете, в том числе количество опасных медицинских отходов значительно увеличилось. В Украине, и без того находящейся на грани мусорного коллапса, эта проблема стоит особенно остро.

Кроме всех новых проблем, которые принесла человечеству эпидемия коронавируса, одной из самых больших неожиданно оказалась проблема увеличения объемов пластикового мусора. Пластиковая упаковка от одноразовой пищи и пластиковых стаканчиков, пустые емкости из-под дезинфицирующих средств, невероятное количество одноразовых защитных масок и перчаток. Объемы подобных отходов увеличились на планете в разы.

В этом и в прошлом году многие международные природоохранные организации начали бить тревогу – мусора в океанах стало намного больше. В своем исследовании на эту тему международная команда ученых из Канады, Испании и Португалии пришла к выводу, что загрязнение пластиком во время пандемии угрожает экологической стабильности не меньше выбросов парниковых газов от использования ископаемого топлива.

Так, еще в начале прошлого года производство одноразовых масок в Китае выросло в 12 раз. Также по данным исследований, в 2020 году больницы в США продуцировали в 6 раз больше медицинских отходов, чем обычно. В общей сложности ежемесячно человечество использует 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. Защитные средства изготавливаются из пластика, разлагающегося в течение сотен лет, засоряя окружающую среду.

Описанная проблема осложняется тем, что медицинские маски – классифицируются как медицинские отходы, которые прежде чем отправиться на переработку, должны быть обеззаражены. Кроме масок и перчаток в медицинские отходы входит весь мусор, который создают медицинские учреждения, лаборатории и медицинские исследовательские центры. Среди них – ткани тела, использованные шприцы, перевязочные материалы и другие предметы, которые вступали в контакт с пациентом.

Согласно действующему украинскому законодательству, медицинские отходы относятся к опасным: их нельзя просто вывезти на полигон и захоронить вместе с обычными ВПТ. Медицинские отходы содержат опасные химические вещества и микроорганизмы, представляющие собой эпидемиологическую угрозу. В частности, медицинские отходы категории "B" (шприцы, средства индивидуальной защиты, пробирки) обязательно нужно обеззараживать. При этом процесс утилизации достаточно затратный и непростой.

В прошлые годы, еще до начала пандемии, в Украине образовывалось примерно 100 тысяч тонн медотходов ежегодно. В 2020 г. в условиях карантина объем медицинских отходов увеличился в несколько раз. При этом на утилизацию (например, сожжение в специальных печах медицинских отходов запечатанных в герметичные контейнеры) попадает только половина того, что продуцируют больницы.

В начале этого года представители Нацполиции и Государственной экологической инспекции обнаружили несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов на территории Киевской и Николаевской областей. Предприятие, которое должно было уничтожать медицинские отходы, просто накапливало их на складах, арендованных за копейки. Проверка выявила тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий.

Подобные нарушения в разных областях Украины выявляют постоянно. К сожалению, точной статистики по количеству медицинских отходов в Украине нет. Но тонны медицинских отходов ежемесячно оказываются на стихийных свалках в посадках и лесополосах.

Как бороться с этой проблемой? Во-первых, создавать прозрачную и эффективную систему утилизации медотходов в каждой области Украины. Медицинские учреждения и другие заказчики должны понимать, с кем из подрядчиков безопасно работать.

Во-вторых, на законодательном уровне увеличивать возможности контроля над утилизацией медотходов и усиливать ответственность за нарушение закона. Хотя и сегодня нарушителям грозит серьезное наказание. Даже за сбор медотходов в пакеты неправильного цвета медицинское учреждение может быть оштрафовано. Кроме того, в зависимости от нанесенного ущерба нарушитель может понести административную и уголовную ответственность. Так, согласно ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) предусмотрен штраф от одного до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Открытой остается проблема хранения опасных медицинских отходов на стихийных полигонах и в мусорных баках, которые накапливаются вне больниц. Речь о медицинских масках и перчатках, которыми люди пользуются ежедневно в период пандемии коронавируса. Далее такие отходы попадают на свалки и хранятся вместе с бытовыми отходами. Эту часть медицинских отходов государство никак не проверяет и не контролирует, а зачастую и не имеет такой возможности. Поэтому вопрос личного ответственного отношения к утилизации мусора остается актуальным по-прежнему.