Как остановить волну весенних пожаров в Украине?

Константин Яловой, украинский политик, общественный деятель. Инициатор создания Экологической стратегии Киева

Едва сошел снег, а в Украине уже начался сезон огня. В марте спасатели из разных регионов сообщали о сотнях пожаров, произошедших в результате возгорания сухой травы и камыша. Причиной пожаров в основном становятся умышленные поджоги. Несмотря на угрозу высоких штрафов и элементарный здравый смысл, украинцы массово продолжают осуществлять поджоги, нанося миллиардные убытки государству и тяжкий вред природе.

За последние выходные марта (именно тогда, когда по всей планете отмечали "Час Земли") в Киевской области спасатели зафиксировали 169 пожаров. В Киево-Святошинском, Белоцерковском, Вышгородском, Барышевском, Володарском, Яготинском, Иванковском, Бородянском, Тетиевском, Ставищенском районах вместе выгорело около 330 гектаров земли. 148 из этих случаев произошли из-за возгорания травы, 15 – из-за возгорания свалок. Значительная часть пожаров началась из-за умышленных поджогов.

В эти дни более сотни раз выезжали на пожары спасатели Львовщины. Из-за поджога сухой травы даже загорелся газопровод вблизи львовского аэропорта. В марте также сообщали о серьезном пожаре на Днепровских плавнях в Херсонской области. В региональном управлении ГСЧС рассказали, что каждый день получали по несколько обращений о возгорании камыша и травы. Похожие сообщения звучали из Черкасской, Ровенской и других областей.

Как объяснить это желание наших соотечественников к пиромании? Сами люди называют несколько причин. Прежде всего – это способ быстро очистить определенный участок от остатков прошлогодних сорняков. Кто-то верит, что после этого быстрее будет расти новая зелень. Другие уверены, что таким образом уничтожают личинки вредных насекомых. Определенный процент приходится на выходки пьяных хулиганов, детские развлечения. Часть людей отвечает, что "делают так, как все". Еще одна категория заслуживает внимания организаторов "премии Дарвина" за то, что поджигают сухую траву, чтобы не дать сделать это другим, менее опытным поджигателям.

Какими бы ни были причины, результаты поджогов ужасают. В прошлом году в Украине произошло сразу несколько крупных пожаров. Одной из крупнейших стала чрезвычайная ситуация в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Бедствие, началось 4 апреля из-за поджога сухой травы, который удалось потушить только 15 апреля. Огонь уничтожил 5% заповедной чернобыльской территории и нанес ущерб государству на 8 млрд. гривен.

При этом утверждают экологи, ожидаемые положительные эффекты от сжигания сухостоя скорее относятся к фольклорному наследию, чем к реальности.

Среди негативных последствий пожаров называют:

- Разрушение биоценоза экосистем – устойчивого единства всех живых организмов, обитающих на определенной территории

- обеднение разнообразия видов растений (после пожара выживают только самые неприхотливые травы и сорняки)

- уничтожение микрофлоры почвы

- уничтожение семян растений

- уменьшение качества гумуса и снижение плодородия почвы

- загрязнение воздуха пылью, оксидами азота, угарным газом, тяжелыми металлами, канцерогенными соединениями, остатками удобрений и пестицидов.

Во время пожара в зоне отчуждения прошлого года Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые усилили ответственность за самовольное сжигание сухой растительности. За нарушение противопожарных правил в лесах установили штраф до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повреждение леса в результате пожара – до 900 минимумов. За самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ и других территорий – от 180 до 360 необлагаемых минимумов. Если эти действия нанесли существенный вред лесам и зеленым насаждениям вокруг населенных пунктов, наказание вырастает до 9000 необлагаемых минимумов – более 150 000 гривен.

Как уже видим в этом году, высоких штрафов пока недостаточно, чтобы остановить поджигателей. По словам экологов, граждан нужно не только информировать об ответственности за поджоги, но и объяснять, чем это вредно и что можно делать вместо того, чтобы увеличить плодородие почв. Чтобы донести эту информацию, нескольких публикаций в местных СМИ будет недостаточно. Нужна полноценная продуманная информационная кампания, месседжи которой услышит даже самый отъявленный поджигатель в отдаленном селе.

Частью этой кампании должны стать инструкции относительно того, что может сделать каждый из нас. Чтобы предотвратить катастрофу, спасатели советуют ни в коем случае не жечь сухую траву и вообще осторожно обращаться с огнем на природе, увидев огонь в лесу – попытаться потушить пламя, а если пожар слишком сильный, чтобы прекратить его собственными силами, необходимо добраться до безопасного места и позвонить спасателям.