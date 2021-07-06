Путешествуй экологично

Константин Яловой, украинский политик, общественный деятель. Инициатор создания Экологической стратегии Киева



Как совместить хороший отдых за городом с пользой для окружающей среды

Летом все мы стремимся хоть на некоторое время оставить шумные загазованные города, чтобы соединиться с природой и насладиться ее щедрыми дарами. Это добавляет энергии, позитива и наполняет новым смыслом нашу жизнь. Но вот окружающей среде после таких сезонных миграций часто приходится долго восстанавливаться. Вытоптанные лужайки, загроможденные мусором леса и поля, распуганные животные, изуродованные растения – это лишь часть последствий летнего отдыха людей.

Так возможен ли вообще eco-friendly релакс на природе и как его достичь?

Надо просто соблюдать простые универсальные правила, которые не утруждают человека, но надежно защищают природу от постороннего вмешательства.

Во-первых, разжигая огонь, внимательно следите, чтобы он не вышел из-под контроля и не наделал беды. А лучше вообще откажитесь от такого бонуса во время пикников, так как пожар может охватить сотни гектаров, уничтожив всю экосистему.

Во-вторых, не оставляйте после себя мусор, в том числе пластик, банки, предметы гигиены. Нет никакой проблемы в том, чтобы довезти свой мусор до ближайшего контейнера и тем самым сделать сразу два добрых дела – защитить природу от загрязнения и дать возможность другим людям отдохнуть на том же месте.

В-третьих, позаботьтесь о чистоте водоемов, которые находятся рядом – рек, озер или прудов. Недопустимо сливать какие-то отходы в воду, или же выбрасывать туда мусор. Из-за таких действий водоем превращается в настоящую клоаку, по его течению образуются мусорные пробки, а рыба погибает.

В-четвертых, не уничтожайте растительность. Вырубая деревья или кусты на костер, вы тем самым подтачиваете силы природы к самовосстановлению, превращая зеленую зону в пустыню. А если хотите разместить палатку, то делайте это на свободном месте, чтобы не вытоптать растения.

В-пятых, не беспокойте животных, птиц и насекомых. Гнезда и муравейники должны остаться в такой же сохранности, как и до вашего приезда на отдых. Поскольку значительный шум пугает животных и сгоняет их с облюбованных мест, то старайтесь не нарушать естественную тишину, тем более, что именно она придает дополнительную привлекательность отдыху за городом.

А если вы хотите осуществить увлекательное путешествие в формате eco-friendly, то для этого тоже есть все возможности. В мире все большую популярность приобретает так называемый экологический туризм. Он направлен на то, чтобы поддержать и сохранить экологические ресурсы территории.

Экотуризм требует высокой культуры поведения в естественной среде. Путешественник делает все возможное, чтобы как можно меньше влиять на окружающую среду. Более того, преодолевая свой путь, он как волонтер-эколог помогает устранить потенциальные угрозы. Например, расчищает сухостой во избежание пожара, убирает мусор, которые оставили другие, прокладывает экотропы и наносит их на карту. Экотурист отличается от обычного туриста еще и тем, что стремится не столько к развлечениям, сколько к новым знаниям. Он исследует птиц и животных, изучает растения. И самое главное – относится ко всему этому богатству чрезвычайно ответственно.

В Украине достаточно локаций для экологического туризма. Это не только Карпаты, но и заповедник Аскания Нова, подольские Товтры, Днестровский каньон, Полесье, заповедники Поднепровья и многие другие.

Поэтому путешествуйте в любую точку нашей большой страны, но делайте это экологично. И тогда наша богата и невероятная природа обязательно вас отблагодарит.