Колонки

15:00 09.08.2021

Автор: КОНСТАНТИН ЯЛОВОЙ

Осторожно: воздух! 12 фактов о том, чем дышат жители Киева

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Осторожно: воздух! 12 фактов о том, чем дышат жители Киева

Константин Яловой, украинский политик, общественный деятель. Инициатор создания Экологической стратегии Киева

 

Качество воздуха – один из главных факторов, влияющих на здоровье людей и качество их жизни. В международном докладе о качестве воздуха 2020 года Киев занял 39 место среди мировых столиц по загрязнению воздуха мелкими частицами. Также по данным портала IQAir, в течение этого и прошлого года столица Украины неоднократно попадала в первую десятку рейтинга городов мира с наиболее загрязненной атмосферой. Вот несколько фактов, которые нужно знать о качестве воздуха в Киеве.

1. Качество атмосферного воздуха зависит от двух основных источников загрязнения: передвижных и стационарных. Загрязнение атмосферного воздуха города Киева до 85% спровоцировано выбросами от передвижных источников – транспорта. 15% составляют загрязнения от стационарных источников, в том числе промышленного комплекса города.

2. Лишь 4% загрязнения от передвижных источников приходится на авиа-, железнодорожный и водный транспорт. Остальные – на автомобильный транспорт. Около 70% от общего количества выбросов автотранспортных средств осуществляют частные авто. В Киеве официально зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей. По прогнозам, количество частных автомобилей в столице увеличится на 60% до 2025 года.

3. Выбросы от автомобилей особенно опасны потому, что осуществляются в непосредственной близости от пешеходных зон. Наибольшее количество токсичных веществ выделяется при пуске и остановке двигателя, а также во время его работы в холостом режиме. То есть максимальная концентрация токсичных веществ в городах наблюдается на перекрестках и у светофоров. Около 50% выбросов в пределах города приходится на трассы с малой скоростью движения и менее 25% – на скоростные трассы.

4. 90% стационарных источников загрязнения – предприятия энергетической отрасли (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ОАО "Киевгаз", КП "Киевтеплоэнерго", завод "Энергия" и т.п.). Ежегодно они производят более 25 000 тонн загрязняющих веществ и до 5 миллионов тонн диоксида углерода.

5. К основным загрязнителям воздуха относят твердые частицы пыли (PM10 и РМ2.5), двуокись азота (NO2), двуокись серы (SO2), углеводороды (СnНm), альдегиды (RСНО), оксид углерода (СО), тяжелые металлы (мышьяк, кадмий , никель, ртуть), формальдегид (CH2O), недифференцированные частицы и бенз (а) пирен (С20Н12).

6. Пиковые ухудшение состояния воздуха мы обычно наблюдаем из-за погодных условий. Высокая влажность, отсутствие ветра, температурная инверсия (повышение температуры воздуха с высотой) способствуют тому, что загрязняющие вещества не рассеиваются в атмосферном воздухе. Также на статистику качества воздуха влияют чрезвычайные явления – лесные пожары или пылевые бури.

7. Государственная система контроля качества воздуха была сформирована в 70-х годах. В Киеве работают 16 государственных стационарных постов, осуществляющих мониторинг качества воздуха. Пробы берутся 3-4 раза в сутки, но система не может информировать население в режиме реального времени.

8. В конце 2020 года на улице Вербицкого, что на Харьковском массиве, и на Харьковском шоссе было установлено 2 автоматизированные станции, которые показывают качество воздуха в реальном времени и на онлайн-карте. Всего в Киеве планировали установить до 70 таких станций.

9.Альтернативными системами мониторинга качества воздуха есть такие инициативы, как SaveEcoBot, Telegram-бот "Качество воздуха в Киеве", ЛУН Город Air, EcoCity. Общественные инициативы в отличие от государственных предоставляют данные онлайн. Такие платформы объединяют информацию из официальных источников, метеорологические данные и чаще опираются на личные датчики граждан. Последние измеряют качество воздуха в наиболее приоритетными загрязнителями – твердыми частицами PM10 и РМ2.5.

10. В большинстве стран для информирования общественности об уровне загрязнения используется стандарт AQI - air quality index (индекс качества воздуха). Различают несколько уровней загрязнения. Наименьший, "зеленый" уровень – "хороший" от 0 до 50 AQI (загрязнение отсутствует или составляет незначительный риск для здоровья). Высокий, "темно-бордовый" – "тяжелый" до 500 AQI (опасный даже для здоровых людей).

11. По данным Минздрава, в 2020 году 78% преждевременных смертей от инфаркта и инсульта в Украине спровоцированы загрязнением воздуха. По данным Всемирной организации здравоохранения Украина занимает 15-е место в мире и пятое в Европе по уровню смертности от загрязненного воздуха.

12. Как показывает опыт других стран, с проблемой загрязнения атмосферы можно бороться. Например, меры направлены на сокращение уровня вредных выбросов в ЕС, сегодня уменьшили количество преждевременных смертей вследствие загрязнения воздуха почти вдвое по сравнению с 1990-м годом. Европейское агентство по охране окружающей среды заявляет, что качество воздуха в Европе значительно улучшилась за последнее десятилетие, но загрязнение остается основной причиной преждевременной смерти на континенте.

 

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