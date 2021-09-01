Куда исчезают украинские реки?

Константин Яловой, украинский политик, общественный деятель. Инициатор создания Экологической стратегии Киева



Уже не первый год экологи предупреждают об исчезновении в Украине части рек и других поверхностных водных объектов. Угроза вполне реальная. Весной прошлого года уровень воды в реках бассейна Днепра упал до самого низкого показателя за последние сто лет. А буквально в июле этого года на Волыни сообщили о необходимости принять срочные меры, чтобы спасти от обмеления Шацкие озера.

Насколько серьезна проблема? По данным Ассоциации рыболовов Украины, за время Независимости в Украине исчезло около 10 000 рек. В Государственном агентстве водных ресурсов признают, что украинские реки действительно пересыхают, но указанную цифру не подтверждают. Судить о ее достоверности сложно, ведь точный подсчет в начале 90-х никто не вел. А еще потому, что никакой альтернативной статистики на эту тему найти не удается.

Также отсутствуют актуальные официальные данные об общем количестве рек в Украине. В мае 2017 года Кабмин принял постановление, которым утвердил Порядок ведения государственного водного кадастра и Положение о Госводагентстве. Это позволило ввести учет поверхностных водных объектов Украины. Он действительно существует - но только в виде онлайн-карты. Неофициальные же цифры разные. В СМИ пишут о 63 000 рек, Википедия говорит о более 70 000, а в справке об Украине на Google-сайтах называют цифру 30 000.

В Европе украинские водные ресурсы считают по-своему. Так, на мировых картах Украина уже давно обозначена как маловодная страна. Мы находимся на 32-м месте среди 40 по обеспеченности питьевой водой в Европе и входим в список стран, которым грозит нехватка водных ресурсов. А согласно результатам исследования, проведенного в 2019 году по заказу Всемирного финансового банка, по количеству питьевой воды на душу населения Украина заняла 125 место среди 180 стран. Какие факторы влияют на исчезновение украинских рек, и можно ли этому помочь?

Аномальные температуры и неравномерные осадки

Как и все на планете, Украина уже ощущает на себе последствия климатических изменений. Климат в Украине становится более теплым и сухим, что негативно влияет на состояние водоемов.

Запасы воды в реках Украины пополняются преимущественно за счет осадков . По данным Минприроды, если сравнивать периоды 1961-1990 и 1991-2017 годов, в среднем годовая норма осадков (578 мм) не уменьшилась. При этом, усиливается тенденция к неравномерному распределению влаги в течение года и географически.

В частности, в 10 областях Украины с 2014 до 2018 года осадков выпало на 7-12% меньше нормы. Увеличивается площадь территорий с недостаточным количеством дождей (менее 400 мм) в теплый период. Реки в этих регионах больше всего страдают от маловодности.

Еще одно влияние климатических изменений связано с ростом температур. Во-первых, увеличивается коэффициент испарения с поверхности водоемов. Проще говоря - от аномальной жары реки быстрее высыхают.

Во-вторых, при температуре выше 30 градусов, корневая система растений не может компенсировать потери от испарения, поэтому растения нуждаются в дополнительной влаге – соответственно, при засухе увеличивается забор воды для полива.

Кто крупнейший загрязнитель?

По данным Госводагентства, в течение 2019 года в поверхностные воды в Украине было сброшено 48,5 тысяч тонн вредных веществ второго и третьего классов опасности (высоко опасные и умеренно опасные). По мнению чиновников, крупнейшими загрязнителями являются предприятия коммунального хозяйства, которые сбрасывают более 60% от общего объема загрязненных сточных вод.

Негативное влияние ЖКХ не стоит отрицать, но реальная ситуация выглядит несколько иначе. Официальная статистика не учитывает, насколько негативно на водную среду влияет аграрный сектор. Официальные данные о том, что сельское хозяйство в Украине потребляет лишь 20% водных ресурсов, не совпадает с показателями других стран. В ЕС на эти цели идет около 40% воды, а в мире вообще до 70%.

Большая часть загрязнения и использования воды аграриями не фиксируется, ведь загрязнение здесь рассеяно по большой территории и отсутствует условная труба, где можно было бы замерить, сколько выбросов делает одно хозяйство.

В то же время реальное влияние сельского хозяйства можно увидеть по результатам мониторинга качества воды в реках. Так, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в феврале показало результаты скрининга бассейна Днепра. Он обнаружил превышение содержания нитратов, фосфатов и пестицидов в водоемах, и даже сельхозхимикаты, запрещенные еще в 60-х годах ХХ века. Добавлю, что мониторинг проводится только на больших реках. Ситуация с экологией малых рек, которые являются наиболее уязвимыми ко всем угроз, официально просто не учитывается.

Нерациональное сельское хозяйство

Аграрный сектор влияет на состояние рек разными способами. В частности, загрязнение нитратами происходит вследствие чрезмерной эксплуатации черноземов и нерационального использования удобрений. За последние 20 лет использование азотных удобрений возросло в 7,5 раз, а минеральных удобрений - в 4 раза. Таким образом, владельцы земель пытаются увеличить урожайность - компенсировать удобрениями истощение почвы, нанося серьезный ущерб одновременно и земельным, и водным ресурсам.

Еще один фактор - ненадлежащее обращение с отходами животноводства, которые попадают в почву и воду. В то же время животноводство является одним из крупнейших потребителей воды - на один килограмм мяса нужно до 15 000 литров воды.

Одно из самых негативных явлений, которые происходят из-за сельского хозяйства - так называемая эвтрофикация. Вследствие того, что с полей в водоемы попадает большое количество удобрений и других биогенных веществ, начинается бурное размножение водорослей и микроорганизмов, которые, уменьшая прозрачность воды и потребляя много кислорода, быстро убивают флору и фауну водоема. Разлагаясь, вся эта масса заиливает русло реки, что также приводит к обмеления.

Быть правильными хозяевами

Кроме перечисленных примеров, причинами деградации и исчезновения рек можно считать прибережную застройку, распашку лугов, добычу песка и торфа, установление незаконных пойм, чрезмерный водозабор для сельскохозяйственных, хозяйственных и промышленных нужд. Все эти варварские действия попадают под определение "неправильного хозяйствования". Ситуация с реками улучшится, если остановить эти процессы, навести порядок на берегах рек, увеличить контроль и ответственность за нарушения, одним словом - сделать "неправильное" хозяйствования правильным.

Для промышленных загрязнителей, кроме увеличения ответственности за нарушения, нужно установить стимулы уменьшать выбросы и устанавливать у себя современное очистительное оборудование.

Современные экостандарты и экологический надзор необходимо установить в аграрном секторе. Также - инвестировать в необходимую инфраструктуру для безопасного обращения с отходами животноводства и агрохимикатами. Сделать внедрение экологических стандартов на агропредприятиях обязательным условием для получения государственной поддержки.

Все эти вещи уже сегодня нужно делать украинской власти, поддерживая диалог с предпринимателями. Другие государства уже сталкивались с подобными проблемами и успешно их решали. Поэтому наработанных способов и схем здесь хватает - с этим проще. А вот относительно климатических факторов, все зависит, в том числе, и от каждого из нас. Пока правительства вместе с корпорациями будут решать глобальные задачи, каждый отдельный человек может начать с самого простого - экономить воду, не засорять побережья, поддерживать инициативы, направленные на восстановление и спасение водоемов.