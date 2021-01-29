За чем следить в Европе в 2021 году?

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

2020 стал годом тяжелейших испытаний для мировой политической, экономической и социальной систем. Прогнозы на 2021 год в информационном поле варьируются от апокалиптических до сверхоптимистических. Цель нижеуказанного материала - рассмотреть ключевые интриги 2021 года на Европейском континенте.

Отношения ЕС и США при Джо Байдене

Эпоха консерватора Дональда Трампа стала непростым испытанием для трансатлантического единства и его сторонников. Сегодня же истеблишмент Евросоюза выражает оптимизм в связи с избранием Джо Байдена, правда возврата к временам 2004-2016, когда отношения США и ЕС, переживавшего несколько волн расширения, находились в высшей точке, ожидать не стоит. За последние годы, помимо ужесточения экономической конкуренции между европейскими и американскими компаниями, на повестке дня оказалось множество вопросов, где позиции Вашингтона и Брюсселя расходятся. Среди них – вопросы безопасности, цифрового суверенитета, реформы международных институций, санкционной политики, отношений с третьими государствами. У администрации Байдена наличествуют инструменты для устранения части противоречий, возникших между США и ЕС в эпоху Трампа, вопрос в том, насколько хватит политического ресурса и воли у Белого дома для реализации подобных инициатив в условиях роста внутриполитической турбулентности в Штатах. Кроме того, европейские консерваторы, оплотом коих ныне является Польша и Венгрия, ориентировавшиеся на Трампа, способны воспрепятствовать ряду инициатив команды Байдена на европейском направлении.

Выборы в Германии

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце нынешнего года планирует завершить политическую карьеру. Другое дело, что, с высокой долей вероятности, “курс Меркель” во внутренней политике Германии существенных изменений не претерпит вне зависимости от результатов ХДС / ХСС на парламентских выборах – 2021 и имени будущего канцлера. Иное дело, что Германии потребуется определенное время на выстраивание новых политических балансов “после Меркель”, что снизит международную активность официального Берлина, а значит станет предпосылкой для обострения лидерства внутри Евросоюза. Вероятно, на фоне ухода Меркель и трансформаций в Германии знамя лидера ЕС попробуют подхватить канцлер Австрии Себастьян Курц и Эммануэль Макрон, коему в 2022 году предстоит переизбираться на второй президентский срок во Франции.

Рост геополитических амбиций Турции

Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана стала одним из наиболее активных игроков мировой политики. По итогам 2020 года Эрдоган успешно сыграл сразу на нескольких геополитических “шахматных досках”, включая Восточное Средиземноморье, Северную Африку и Ближний Восток, Закавказье. Отказываться от своих международных амбиций Эрдоган не намерен, постепенно обращая взор на Балканы и Центральную Азию. При этом геополитические успехи Турции существенно отстают от темпов экономического роста республики, что создает риски утраты официальной Анкарой стратегического темпа на приоритетных для Эрдогана международных направлениях. 2021 год должен дать ответ на вопрос, где находится предел геополитических амбиций Эрдогана и насколько прочна ресурсная база для их воплощения. Кроме того, небезынтересным представляется вопрос о том, насколько успешно Эрдоган выстроит отношения с новой вашингтонской администрацией и уже официально покинувшей Евросоюз Великобританией, что предопределит международную активность официальной Анкары.

Выборы в Шотландии

В мае 2021 в Шотландии состоятся очередные парламентские выборы. Фаворитом гонки считается Шотландская национальная партия (SNP) во главе с Николой Стерджен, занимающей ныне пост премьер-министра. Учитывая то, что это первые всеобщие выборы в Шотландский парламент после Brexit, в случае победы SNP правительство Соединенного Королевства может оказаться перед необходимостью проведения референдума о независимости Шотландии (предыдущий, в 2014 году, завершился с результатом в 55,7% в пользу юнионистов).

SNP последовательно поддерживала кампанию против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС – так, в Шотландии доля голосов за сохранение членства в ЕС была самой высокой по стране. В этом смысле проевропейская SNP, получив убедительный результат на выборах – 2021, обретет вотум доверия от населения Шотландии для проведения нового референдума о независимости. И результат может угрожать распадом государства, с 1707 года известного как Великобритания.

Конституционная реформа в Беларуси

В первом квартале 2021 года, как планируется, Александр Лукашенко должен очертить контуры конституционной реформы в Беларуси, благодаря которой предполагается снять часть существующих общественных противоречий в республике, децентрализировать систему государственного управления и создать предпосылки для транзита власти. В то же время исключительно конституционные преобразования в Беларуси едва ли станут фактором разрешения накопившихся проблем. Беларуси ввиду сокращения ресурсной подпитки извне, в первую очередь, остро необходимы новые источники экономического роста, который можно было бы конвертировать в социально ощутимый результат. В свою очередь белорусская оппозиция не рассматривает конституционные изменения в качестве инструмента нахождения общественно-политического компромисса, равно как и целый ряд международных игроков, потому вялотекущий политический кризис в Беларуси имеет потенциал к продолжению.

Северный поток – 2

Вокруг строительства Северного потока – 2 сломано множество копий за последние несколько лет, при этом окончательной ясности относительно завершения проекта и введения его в эксплуатацию нет, а коммерческая и политическая компоненты проекта стали равнозначными величинами. С одной стороны, Германия и Австрия, чьи коммерческие структуры инвестировали в Северный поток – 2, в случае реализации проекта станут крупнейшими в Европе распорядителями газораспределительных мощностей. С другой стороны, нарастает санкционное давление на структуры, принимающие участие в строительстве газопровода, равно как и увеличивается количество юридических и политических препятствий на пути данного проекта. Более определенно о судьбе газопровода можно будет говорить через несколько месяцев, когда свою позицию четко артикулирует администрация Джо Байдена.

Передел рынка вакцин от коронавируса

Несмотря на то, что на Европейском континенте уже началась вакцинация от коронавируса, рынок вакцин еще отнюдь не структурирован. Емкий платежеспособный 500-миллионный рынок Европы является лакомым объектом для всех без исключения производителей вакцин. Борьба за доступ на европейский рынок будет вестись далеко не только конвенциональными методами – в ход будут идти широкий инструментарий политического, экономического, информационного давления. Разработка и экспорт вакцины собственного производства становится вопросом престижа для практически каждой страны Европейского континента, обладающей сколько-нибудь развитой научно-технологической базой. В этой связи примечательно последнее заявление Итальянского фармакологического агентства о том, что в Италии начинается разработка собственной вакцины, которой уже в сентябре 2021, как ожидается, смогут воспользоваться несколько миллионов жителей республики.