Горячее лето 2021: ключевые политические интриги

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

Лето 2021 года в международной политике обещает быть крайне динамичным и конфликтным, а оттого более чем интригующим. На что стоит в обязательном порядке обратить внимание в ближайшие три летних месяца — в материале ниже.

Выборы в Молдове

В результате состоявшихся в конце 2020 года президентских выборов в Молдове установилось двоевластие. Триумфатором президентских выборов стала прозападная Майя Санду, а парламент сохранился под контролем экс-главы государства пророссийского Игоря Додона и возглавляемой им Партии социалистов. Противостояние ветвей власти, которые блокировали инициативы друг друга, должно подойти к концу по итогам выборов 11 июля. Фаворитом считаются пропрезидентские политсилы во главе с партией “Действие и солидарность”, которые с высокой долей вероятности сформируют правящее парламентское большинство.

Другое дело, что любые коалиции в Молдове традиционно являются ситуативными и неустойчивыми. А значит заявлять о том, что Додон и Партия социалистов в ближайшие годы будут пребывать в безальтернативной оппозиции, явно преждевременно.

Кроме того, Молдова ныне пребывает на периферии внешней политики ЕС и США, потому даже в случае обретения Майей Санду всей полноты власти едва ли стоит ожидать активного сближения Кишинева с Брюсселем и Вашингтоном. Более вероятно, что в Днестровско-Дунайском регионе роль “первой скрипки” попробует взять на себя Румыния, гражданством которой обладает Санду.

Также нельзя не отметить, что даже более важным фактором молдавской внутренней политики, чем выборы, является уход из-под национальной юрисдикции стратегических активов. Последний наглядный пример — Европейский банк реконструкции и развития выкупил компанию-оператора молдавского Международного свободного порта Джурджулешты.

Выборы в Армении

Досрочные парламентские выборы в Армении, которые состоятся 20 июня, стали результатом долгоиграющего политического кризиса, разразившегося в республике после проигрыша в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По итогам того поражения Армения балансировала на грани государственного переворота, потому у действующего и.о. премьера Никола Пашиняна не было иного варианта, помимо объявления досрочных парламентских выборов.

Несмотря на то, что поражение в Нагорном Карабахе стало серьезным ударом по армянскому национальному самосознанию, Никол Пашинян имеет неплохие шансы сохраниться в премьерском кресле и сформировать парламентское большинство “под себя”. Помимо того, что Пашинян по-прежнему обладает серьезной социальной базой и административным ресурсом, оппонирующая ему политическая элита в лице так называемого “карабахского клана”, видными представителями коего являются экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, имеют крайне высокие антирейтинги и куда менее искушенные в избирательных технологиях по сравнению с командой Пашиняна.

Впрочем, сомнительно, что очередной премьерский срок Пашиняна станет подспорьем для перелома тренда ослабления армянской государственности, а потому республику продолжат сотрясать разной степени интенсивности политические кризисы. Что для пребывающей в недружественном окружении Армении может грозить очень неприятными последствиями.

Выборы в Болгарии

В первой половине мая президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 11 июля. Причиной стала неспособность фрагментированного депутатского корпуса сформировать правительство по результатам состоявшихся в начале апреля общенациональных парламентских выборов.

Главная интрига будущих выборов — завершится ли эпоха Бойко Борисова, возглавляющего с небольшими перерывами правительство республики с 2009 года, наряду с доминированием в болгарской политике его партии ГЕРБ (“Граждане за европейское развитие Болгарии”). Вероятность реализации подобного сценария достаточно высока.

По итогам апрельских выборов ГЕРБ заняла первое место с результатом 26,2%, однако не нашла союзников для формирования большинства и, соответственно, правительства (оппоненты ГЕРБ из-за разногласий также не сумели собрать коалицию). Согласно последних социологических опросов, ГЕРБ в ходе июльского голосования наберет на 3-4% меньше по сравнению с апрельскими выборами. Кроме того, Бойко Борисов за годы своего правления сформировал имидж крайне “токсичного” политика, за которым тянется шлейф обвинений в коррупции, наступлении на свободу слова и автократических методах управления, растеряв доверие Брюсселя и Вашингтона. Эти два фактора могут продолжить тенденцию эрозии власти Борисова, начавшейся после апрельских выборов, и в конечном итоге привести к утрате ним рычагов влияния на государственный механизм.

В данном случае нельзя не провести аналогии с главой Черногории Мило Джукановичем (проиграл парламентские выборы летом 2020, утратив монопольные позиции в черногорской политике) и молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком (свергнут и вынужден был покинуть территорию Молдовы в 2019), которые также девальвировали свой репутационный капитал в глазах Запада.

В то же время у определенной части западных элит могут существовать опасения, что Болгария “после Борисова” станет более лояльной по отношению к РФ, тем более президент Румен Радев, который осенью 2021 имеет неплохие шансы переизбраться на второй срок, считается умеренным симпатизантом России. Именно Борисов своими решениями ранее сорвал важные для Москвы энергетические проекты “Южный поток” и АЭС “Белене”.

События в Израиле

На фоне нового витка обострения израильско-палестинского конфликта, завершившегося перемирием без достижения прочного политического урегулирования (следовательно, возобновление в среднесрочной перспективе боевых действий является делом времени, а не принципа), на второй план отошел вопрос формирования парламентского большинства и правительства по итогам четвертых подряд досрочных выборов Кнессета, состоявшихся 23 марта. Действующий премьер Биньямин Нетаньяху не сумел в положенный срок, до 5 мая, сформировать парламентское большинство, уступив это право своим политическим оппонентам.

При этом в условиях вооруженного конфликта с движением ХАМАС Нетаньяху способен перехватить повестку оппозиции и консолидировать вокруг своей фигуры значительную часть политических элит Израиля, продлив тем самым премьерскую каденцию. Но не исключен и сценарий проведения пятых подряд (!) досрочных парламентских выборов, по итогам которых Нетаньяху наверняка лишится должности премьера, а правоохранители интенсифицируют уголовные дела против него по подозрению в коррупции, расследуемые уже не первый год.

Также нельзя не упомянуть о том, что полномочия президента Израиля Реувена Ривлина истекают в июле нынешнего года. Спираль политических интриг в Израиле закручивается все туже, и кто окажется победителем, а кто побежденным — спрогнозировать практически невозможно. Президент Израиля, напомним, избирается депутатским корпусом в стенах Кнессета, голосование должно состояться уже в первых числах июня.

Встреча Байдена и Путина

На днях стало известно, что Белый дом и Кремль согласовали дату и место встречи глав государств. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве.

Ажиотаж вокруг предстоящего мероприятия сравним со встречей Трампа и Путина в 2018 году в Хельсинки, однако тот саммит закончился фактически безрезультатно.

Повестка ближайшего саммита на данный момент прорабатывается дипломатическими ведомствами государств, однако представляется, что ожидания от него являются крайне завышенными и сколько-нибудь значимых подвижек по его итогам не произойдет.

По многим глобальным вопросам у сторон диаметрально противоположная позиция и отсутствует пространство для внешнеполитического маневра, потому ни о какой “Большой сделке” говорить не приходится. Среди всего перечня вопросов консенсус имеется только в части климатической проблематики, а также в обеспечении стратегической стабильности, свидетельством чему стало продление Вашингтоном и Москвой договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в первые недели каденции Байдена.

Тем не менее встреча Байдена и Путина создаст питательную среду для разного рода конспирологов, которые будут выискивать “скрытые сигналы” в заявлениях глав государств и трактовать их в нужном свете.