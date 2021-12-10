Большой рейтинг — 2021: триумфаторы и аутсайдеры года

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

Решения и поступки этих политиков определяли ход 2021 года. Кто из них стал триумфатором, а кто аутсайдером года — в материале ниже.

Триумфаторы года

Олаф Шольц (Германия)

Новый федеральный канцлер Германии, представляющий социал-демократов, сразу же дает понять, что пришел на этот пост всерьез и надолго. У этого для Шольца есть все необходимое — от личных качеств до огромного задела прочности, созданного в эпоху Ангелы Меркель. Интригой остается внешняя политика Шольца — сумеет ли новый канцлер ФРГ стать настолько авторитетным на мировой арене, каковой была Меркель.

Си Цзиньпин (Китай)

В 2021 году председатель КНР получил титул “Кормчего китайского возрождения”, что поставило Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Тем самым устранены последние преграды, позволяющие Си Цзиньпину пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027. Наряду с ростом политической субъектности КНР и расширением экономической экспансии, Китай сумел выработать эффективный алгоритм борьбы с коронавирусом, что придаст Поднебесной новый импульс роста в ближайшие годы в сравнении с остальными геополитическими конкурентами.

Реджеп Эрдоган (Турция)

В 2021 году Турция под руководством Эрдогана продолжала вести проактивную наступательную внешнюю политику — на Ближнем Востоке, в Закавказье, Северной Африке, а также внедрять интеграционные форматы для тюркских народов. Обратной стороной внешней экспансии Турции является перенапряжение ее национальной экономики и падение лиры, однако до тех пор, пока подобный курс на внешней арене приносит Турции больше выгод, чем издержек, он несомненно будет продолжаться.

Нафтали Беннет (Израиль)

Новый премьер Израиля, занявший этот пост в середине года, стал компромиссной фигурой для правящего класса страны, тяготившегося длительным пребыванием у власти Биньямина Нетаньяху. Сумеет ли Беннет стать для Израиля настолько же знаковой фигурой, коей был Нетаньяху — покажет время, но нет сомнений, что горизонт планирования Беннета, ранее занимавшего различные руководящие должности в правительстве, не ограничивается всего одной премьерской каденцией.

Эрик Земмур (Франция)

Эрик Земмур, журналист правоконсервативных взглядов, стремительно ворвался в высшую лигу французской политики и объявил об участии в президентских выборах 2022 года. Земмур на данный момент является лидером правого фланга французской политики, опережая Марин Ле Пен и является серьезным претендентом на выход во второй тур. А собственный политпроект Земмура под названием “Реконкиста” станет серьезным политигроком в ходе последующих парламентских выборов.

Шавкат Мирзиеёв (Узбекистан)

Узбекистан продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста и либерализации общественно-политической жизни, превращаясь в пример для подражания в центральноазиатском регионе. На волне успехов Шавкат Мирзиеёв уверенно переизбрался на следующий президентский срок с результатом 80% голосов.

Мин Аун Хлайн (Мьянма)

Фактический лидер Мьянмы, пришедший к власти в результате военного переворота 1 февраля 2021, сумел укрепиться на вершине власти, несмотря на отсутствие внешней легитимации и внутренние протесты. Подобные политические конструкции, выстроенные “на штыках”, рассматривая долгосрочные горизонты, не являются прочными и управленчески эффективными, однако на данный момент лидер мьянманской хунты — один из победителей года.

Аутсайдеры года

Биньямин Нетаньяху (Израиль)

Четыре раунда досрочных парламентских выборов, состоявшихся в Израиле в 2019-2021, позволяли Биньямину Нетаньяху сохранять за собой кресло премьер-министра. Однако такое положение дел не устраивало значительную часть политического класса Израиля, сумевшего консолидироваться для устранения Нетаньяху с должности главы исполнительной власти. Тем временем у органов уголовной юстиции Израиля накопилось много вопросов к Нетаньяху, который после утраты премьерской должности становится куда более уязвимым.

Ашраф Гани (Афганистан)

Уход США из Афганистана привел к одномоментному схлопыванию государственных и военных структур, выстраиваемых в этой стране последние 20 лет. Чего только стоят кадры хаоса в аэропорту Кабула, которые облетели весь мир. Афганский президент Гани даже не пытался выстроить систему противодействия экспансии “Талибана”, бесследно покинув территорию республики.

Андрей Бабиш (Чехия)

В 2021 году аудиторы ЕС спустя несколько лет разбирательств признали у экс-премьера Чехии конфликт интересов — Андрей Бабиш, будучи главой исполнительной власти республики, сохранял контроль над бизнес-структурами, куда, в том числе, направлялись дотации Евросоюза. На этом неприятности Бабиша не закончились — осенью он стал фигурантом офшорного скандала, больше известного как Pandora Papers. Все это привело к проигрышу его партии на парламентских выборах и ухода с премьерского поста.

Армин Лашет (Германия)

Армин Лашет, рассматривавшийся в качестве наиболее вероятного преемника Ангелы Меркель в начале 2021, девальвировал свой политический капитал всего за каких-то 6-8 месяцев года. В результате блок ХДС/ХСС оказался за бортом правящей коалиции в Бундестаге, а сам Лашет наверняка покинет пост председателя ХДС в ближайшее время.

Джо Байден (США)

Действующий президент США столкнулся с беспрецедентным падением рейтингов доверия спустя всего год с момента избрания. Если в момент инаугурации Джо Байдена казалось, что Демократическая партия США в ближайшие два электоральных цикла будут обладать монополией на власть, то по состоянию на декабрь 2021 сценарий республиканского реванша выглядит все более реально. Своеобразной контрольной точкой станут выборы в Палату представителей США, которые состоятся в ноябре 2022.

Эммануэль Макрон (Франция)

В 2021 году у Франции сорвался контракт на поставки подводных лодок для Австралии, оцениваемый в десятки миллиардов евро, а параллельно ухудшились отношения Парижа с Вашингтоном и Лондоном из-за формирования альянса AUKUS. Под вопросом оказался также контракт на поставку французской боевой авиации для нужд вооруженных сил Швейцарии. Параллельно с этим Париж потерпел ряд провалов в Африке, а именно в Мали и ЦАР, бывших французских колониях.

Под конец года Эммануэль Макрон несколько сгладил вышеуказанные неудачи, подписав крупные контракты в сфере ВПК с ближневосточными государствами, а также заключил договор об углубленном сотрудничестве с Италией, отношения с которой в последние несколько десятилетий у Франции были откровенно натянутыми.

Однако как для претендента на звание лидера Европейского континента баланс побед и поражений Макрона явно недостаточен, чтобы определять президента Франции в качестве триумфатора года.

Игорь Додон (Молдавия)

Вслед за проигрышем президентских выборов в прошлом году молдавские социалисты (ПСРМ) проиграли парламентские выборы, состоявшиеся в июле 2021. В октябре 2021 Додон отказался от депутатского мандата и вскоре сложит полномочия главы ПСРМ. Тем временем на пророссийском политическом поле Молдавии постепенно кристаллизуются новые политические силы, что ставит под большой знак вопроса дальнейшие перспективы экс-президента республики.