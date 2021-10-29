Битва за моря и проливы: топ-7 кризисных точек планеты

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

Руинирование глобального миропорядка и эрозия мировой системы безопасности приводит к увеличению конфликтных точек не только на суше, но и на море. Пребывающее в состоянии кризиса международное морское право не в состоянии урегулировать вопросы спорных юрисдикций и ограничить недобросовестную конкуренцию в океанах, морях и проливах. О наиболее конфликтогенных ситуациях в морях и проливах — в материале ниже.

Японское море

Напряженность в Японском море обусловлена антагонизмом КНДР и США. Пхеньян считает для себя угрозой военное присутствие США в Японии и Южной Корее, регулярно проводя испытания ракетного вооружения, в том числе способного нести ядерные заряды, в районе Японского моря.

Если при администрации Трампа начались переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, что позволило снизить риски для региона, то для администрации Байдена коммуникация с Пхеньяном отошла на периферию внешней политики. В свою очередь глобальная смена геополитического ландшафта, начавшаяся в 2020 году, и сопутствующие ей глобальный кризис системы безопасности и экономических отношений, позволяют детерминировать район Японского моря как один из наиболее взрывоопасных в мире.

Тем более недавний проход военных кораблей РФ и КНР в ходе совместных учений через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, вызвавший нервную реакцию Токио, демонстрирует, что Японское море становится ареной противостояния сразу четырех ядерных держав.

Южно-Китайское море

В конце октября 2021 премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай и страны АСЕАН должны ускорить консультации по Кодексу поведения в Южно-Китайском море с целью его скорейшего заключения. Пока же Южно-Китайское море выступает одним из главных камней преткновения в отношениях не только между КНР и странами АСЕАН, но и между КНР и США. Так, США обвиняют КНР в милитаризации Южно-Китайского моря и возведении искусственных островов в регионе, усиливающих военные возможности Пекина и, соответственно, снижающих боевой потенциал американских авианосных групп в регионе.

В связи формированием блока AUKUS (США-Великобритания-Австралия) и эскалацией напряженности между Китаем и Тайванем в Южно-Китайском море в кратко- и среднесрочной перспективе будет сохраняться достаточно сложная оперативная обстановка. И едва ли подписание вышеуказанного Кодекса поведения сможет изменить статус-кво.

Персидский залив

Высокий конфликтогенный потенциал Персидского залива обусловлен множеством факторов, начиная от громадных залежей углеводородов, заканчивая военным присутствием третьих стран в регионе и исторически непростым характером взаимоотношений между ближневосточными государствами. Ряд стран Персидского залива (в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ) входят в перечень государств мира, которые тратят наибольшее количество средств на военные нужды по соотношению к ВВП. Фактически можно констатировать гонку вооружений в регионе, которая усилится в случае снятия санкций с Ирана и, соответственно, расширения финансовых возможностей Тегерана.

При этом регион характеризуется обширным военным присутствием США. Основным пунктом базирования 5-ого флота США, ответственного за регион, является Бахрейн. Эта страна после начала Арабской весны 2011 года находится де-факто под протекторатом Саудовской Аравии, благодаря которой правящей династии Бахрейна удается купировать конфликт с шиитским большинством. Шиитский фактор в Бахрейне рассматривается Саудовской Аравией как одна из возможностей для Ирана надавить на Эр-Рияд — ключевого соперника Тегерана в регионе.

Красное море

В последние годы страны региона в лице Египта, Израиля, Саудовской Аравии сближают свои позиции, что определяет акваторию Красного моря в качестве куда более спокойного региона по сравнению с Персидским заливом. Так, несколько лет назад Египет передал Саудовской Аравии острова Тиран и Санафир в рамках реализации проекта мостового перехода между Синаем и Аравийским полуостровом. Стойкую тенденцию к улучшению демонстрируют отношения Египта и Израиля, которые извлекли уроки из военных конфликтов середины прошлого века.

В контексте Красного моря следует выделить два возможных фактора дестабилизации. Во-первых, сохраняющееся террористическое подполье на Синайском полуострове. Примечательно, что в начале 2017 так называемое “Исламское государство” взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильского курорта Эйлат с территории Синайского полуострова. Несмотря на серьезные военно-полицейские силы, применяемые Египтом для подавления террористической активности на Синае, говорить о полном искоренении рисков не приходится.

Во-вторых, это Судан, который в последние годы регулярно сотрясают военные перевороты — страна стала ареной противостояния США, России, Китая, Франции. Закрепиться в Судане и развернуть в нем военно-морскую базу хотят многие, однако хроническая внутренняя нестабильность данного государства препятствует реализации указанной идеи. Отметим, в последние несколько недель поступают сведения, что в рамках межклановой и межплеменной борьбы в Судане практически парализована работа единственного морского порта — Порт-Судана, расположенного в вилайате Красное Море.

Восточное Средиземноморье

События Арабской весны, результатом которых стали войны в Сирии и Ливии, повысили градус напряженности в Восточном Средиземноморье. Дополнительным фактором увеличения конфликтного потенциала выступают обнаружения крупных газовых месторождений, контроль над которыми станет одним из ключевых сюжетов в Восточном Средиземноморье в ближайшее десятилетие. В то же время за последние 10 лет существенно выросли геополитические амбиции Турции, которая последовательно продвигает свои интересы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Оппонируют Турции такие страны как Греция, Кипр, Египет, Франция и Израиль, однако на данный момент их недостаточно для сдерживания турецкой экспансии в регионе.

Одним из факторов неопределенности для региона Восточного Средиземноморья являются миграционные потоки из стран Африки и Ближнего и Среднего Востока. Отдельные государства региона, преследуя свои узкокорпоративные интересы, пытаются использовать миграционный фактор в качестве инструмента давления и заполучения финансовых ресурсов.

Гибралтарский пролив

В стратегическом для мировой морской торговли Гибралтарском проливе существует целый клубок противоречий, которые могут перейти в локальные вооруженные противостояния.

С одной стороны, речь идет о противоречиях между Испанией и Марокко, связанных с оспариванием последним суверенитета Мадрида над расположенным на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара, полуэксклавом Сеута. Градус конфликтности поднялся под конец 2020 года, когда глава правительства Марокко заявил, что “Сеута и Мелилья такие же марокканские, как и Западная Сахара”. И пускай, исходя из норм международного права, принадлежность Западной Сахары Марокко — вопрос неоднозначный, но администрация Трампа признала марокканский суверенитет над этой спорной территорией, что в определенном смысле развязало руки официальному Рабату. Впрочем, реакция МИД Испании последовала незамедлительно — Мадрид дал понять, что не позволит Рабату выносить в публичную плоскость вопрос оспаривания принадлежности Сеуты и Мелильи. В данном случае нельзя не вспомнить ситуацию 2002 года, когда Испания силовым путем вытеснила марокканскую полицию и курсантов военно-морского училища с крошечного острова Перехиль, также являющегося предметом спора Рабата и Мадрида.

С другой стороны, Испания оспаривает суверенитет Лондона над Гибралтаром. Выход Великобритании из ЕС (притом 96% жителей Гибралтара в 2016 голосовали за сохранение Великобритании в Евросоюзе) усиливает позиции Испании в данном споре. В частности, появляются дополнительное пространство для маневра в части усиления экономического влияния Испании на Гибралтар.

Гвинейский залив

Если 10-15 лет наиболее пиратоопасным регионом мира считалось побережье Северо-Восточной Африки, то в последнее время центр активности пиратов сместился в Гвинейский залив. В последние годы, по данным Международного морского бюро (IMM), в Гвинейском заливе происходят 30-50% инцидентов в мире с участием пиратов. Целью морских разбоев являются зачастую нефтяные танкеры и контейнеровозы, а также участились случаи похищения членов экипажей суден ради получения выкупа.

Наибольшим влиянием на страны, омываемые Гвинейским заливом, обладают бывшие метрополии в лице Франции и Великобритании. Также интерес к региону присутствует у США, РФ, Китая, Турции, Пакистана. Не исключено, что между вышеуказанными государствами развернется соперничество за право стать донором безопасности для региона и обеспечения беспрепятственного морского судоходства. То государство (либо коалиция государств), которое будет способно решить вышеуказанную задачу, получит дополнительные преимущества в системе мировой морской торговли и соответствующую ренту.