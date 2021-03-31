Израиль: выборы окончились, да здравствуют выборы?

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

23 марта в Израиле завершились очередные досрочные парламентские выборы — уже четвертые за последние два года. Однако едва ли прошедшие выборы станут выходом из затяжного политического кризиса, в котором Израиль пребывает последние годы, потому не исключено, что вскоре страну ожидает пятая досрочная избирательная кампания в Кнессет.

В 2018 году в Израиле начался политический кризис, связанный с рядом факторов как внутренней, так и внешней политики. Во внешней политике премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось решить ключевую для своего государства задачу по снижению влияния Ирана в регионе, в особенности в Ливане и Сирии. Кроме того, Нетаньяху на тот момент усложнил отношения с Турцией и Россией, сблизившихся с Ираном в рамках сирийского конфликта.

Во внутренней политике Нетаньяху не смог удержать от демарша министра обороны и лидера партии “Наш дом Израиль” Авигдора Либермана, покинувшего свой пост на фоне провала операции спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа. Положение Нетаньяху стало чрезвычайно шатким накануне объявленных досрочных выборов в Кнессет, которые должны были состояться в апреле 2019.

В 2019 году по итогам двух досрочных избирательных кампаний Нетаньяху трижды не сумел сформировать правительство. Израильскому премьеру не помогла даже беспрецедентная помощь официального Вашингтона при администрации Дональда Трампа. Несмотря на это, Нетаньяху удавалось лавировать между союзниками и оппонентами, сохраняя рычаги управления государством по итогам двух досрочных парламентских выборов в 2019. На фоне перманентного политического кризиса прокуратура Израиля расследовала ряд уголовных дел в отношении Нетаньяху по обвинению в мошенничестве, растратах и взяточничестве, однако израильский премьер выстроил эффективную оборонительную линию, позволившую блокировать рассмотрение дел в судебных инстанциях по существу.

Неспособность сформировать правительство закономерно привела Израиль к третьим подряд досрочным выборам в апреле 2020. Однако новые политические балансы, установившиеся после выборов, разрушились под конец прошлого года, когда в правительстве и парламенте не сумели прийти к соглашению относительно принятия проектов бюджета на 2020 и 2021 годы. А значит, была определена новая дата выборов — 23 марта 2021 года.

В ходе предвыборной кампании Нетаньяху делал большую ставку на успехи в вакцинации от коронавируса. Несмотря на то, что в 2020 Израиль имел одну из наихудших статистик заболеваемости коронавирусом в мире, страна по итогам первого полугодия 2021 практически полностью завершила вакцинацию, получив возможность покончить с практикой локдаунов. Одновременно с этим Нетаньяху активно пиарил свои успехи по восстановлению отношений с рядом арабских государств при поддержке США.

В свою очередь Бени Ганц, лидер партии “Кахоль-Лаван”, министр обороны Израиля, видный оппонент Нетаньяху и одновременно его бывший политический партнер, который должен был в рамках ранее достигнутых договоренностей сменить Нетаньяху в течение 2021 года на посту премьера, апеллировал к военно-политическим вопросам и тематике безопасности в рамках избирательной кампании. В первую очередь — говоря о необходимости более решительных мер по сдерживанию Ирана в регионе и укрепления позиций Израиля на Ближнем Востоке.

Результаты выборов получились неоднозначными. При этом едва ли их можно назвать победой Нетаньяху и началом выхода из затянувшегося политического кризиса. Партия Нетаньяху “Ликуд” пускай и заняла первое место с результатом в 30 мандатов, но при этом утратила 6 мандатом по сравнению с последними выборами, датированных мартом 2020. При этом партия “Ликуд” и ее союзники, представляющие право-религиозный политический спектр, обладают лишь 59 мандатами при необходимых 61 для формирования парламентской коалиции и правительства (Кнессет состоит из 120 депутатов).

Теоретически к коалиции к Нетаньяху и его партнерам может примкнуть арабская партия РААМ, у которой насчитывается 4 мандата, но этот вариант выглядит умозрительной конструкцией и сгенерирует существенные репутационные риски для всех сторон соглашения. Впрочем, РААМ допускает также участие в коалиции с оппонентами Нетаньяху из числа левоцентристов. Этот же тезис релевантен и по отношению к партии “Ямина” (7 мандатов), которая считается союзником Нетаньяху, но при ряде условий и выполнении своих требований может войти в коалицию с оппонентами действующего премьера.

Можно констатировать, что кто бы в итоге не сформировал парламентскую коалицию в Израиле, она будет крайне неустойчивой и ситуативной. Если Нетаньяху не хватает голосов для формирования большинства, то оппонирующие ему политсилы могут объединиться только для того, чтобы сместить его с премьерского кресла, после чего цели и интересы коалициантов резко разойдутся. И это не говоря о том, что оппонентам Нетаньяху для формирования большинства необходима поддержка двух арабских партий — РААМ и “Объединенный список”, обладающими 10 мандатами.

В самое ближайшее время президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями парламентских фракций относительно формирования правительства. Если попытки формирования правительства окажутся неудачными, уже через несколько месяцев в Израиле может быть объявлено о проведении новых, уже пятых, досрочных выборах в парламент. Кстати говоря, президентские полномочия Ривлина заканчиваются в июле нынешнего года, а потому Израиль может ожидать еще одна избирательная эпопея, несмотря на то, что президента избирают не общенародным голосованием, а в стенах Кнессета.

Представляется, что на данный момент у Нетаньяху остается последняя возможность сформировать большинство. Общество Израиля демонстрирует усталость от бесконечного политического процесса (явка на выборах 23 марта составила 67,2%, что является наиболее низким показателем с 2009 года), а партия “Ликуд” в случае объявления пятых досрочных выборов, вероятнее всего, растеряет еще несколько мандатов, что существенно уменьшит ее шансы стать основой парламентского большинства. При этом оппоненты в информационной плоскости будут куда активнее наносить удары по Нетаньяху, позиционируя его в качестве главного препятствия на пути завершения полосы политической турбулентности и непрерывной череды выборов.

Пока что, очевидно, политический кризис в Израиле далек от завершения. Фактором неопределенности для общественно-политической жизни Израиля является также смена власти в США. Если Дональд Трамп обоснованно считался лоббистом Израиля на международной арене, то истеблишмент Демократической партии склонен симпатизировать палестинцам. Едва ли Джо Байден будет отзывать решения своего предшественника о признании Иерусалима столицей Израиля и Голанских высот частью Израиля, а также возвращать посольство США из Иерусалима в Тель-Авив, но уровень поддержки Израиля со стороны Штатов очевидно снизится.

Также нельзя не отметить, что интенсифицируется политический кризис в Ливане, грозящий перерасти в настоящую социальную катастрофу, все сильнее о своих амбициях на Ближнем Востоке заявляют Турция и Саудовская Аравия, новый виток эскалации конфликта может начаться в Сирии. Словом, внешняя обстановка для Израиля имеет все предпосылки для ухудшения. Что, безусловно, будет проецироваться на внутреннюю политику Израиля.

А пока в Израиле продолжаются интенсивные закулисные переговоры по итогам парламентских выборов. Возможно, этот тезис будет актуален в течение всего 2021 года.