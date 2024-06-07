Телеком-оператори та провайдери інтернету не завжди можуть забезпечити роботу мережі під час відключень е/е - "Київстар"

Телеком-оператори і провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечити безперебійну роботу мережі під час відключень електроенергії, через їхній непрогнозований характер, повідомили в найбільшому операторі мобільного зв'язку "Київстар".

У компанії запевнили, що використовують усі технічні можливості, щоб максимально забезпечити потреби абонентів під час блекаутів і вже розпочали підготовку до зими, закуповуючи додаткові акумулятори та збільшуючи парк генераторів.

"На жаль, зараз відключення світла мають непрогнозований характер як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатися, і з такими графіками вимкнення телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі, незважаючи на всі докладені зусилля", - повідомили в "Київстар" у п'ятницю.

У компанії нагадали, що з 2022 року інвестували понад 1 млрд грн в енергонезалежність мережі. Станом на червень 2024 року на базових станціях "Київстар" встановлено 113 тис. нових акумуляторів, що забезпечують роботу базових станцій до чотирьох годин без зовнішнього живлення. Крім того, 2,3 тис. базових станцій забезпечено генераторами, що вчетверо більше, ніж у 2022 році. У 23 тис. багатоквартирних будинків для підтримки роботи послуги "Домашній інтернет" встановлено 50 тис. джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

"Однак, будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитися, а саме від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ для максимального заряджання", - наголосили в "Київстар".

У компанії також запевнили, що всі визначені РНБО, як критично важливі об'єкти, підключені до живлення від генераторів.

Для забезпечення роботи задіяних генераторів за час повномасштабного вторгнення "Київстар" використав понад 1,3 млн літрів дизпального і 0,5 млн літрів бензину.

У межах підготовки до зими 2024-2025 років "Київстар" має намір закупити додаткові акумулятори, а також збільшити парк генераторів, зокрема й за рахунок наданих корпоративними клієнтами, запевнили в компанії.

"Фахівці "Домашнього інтернету" ініціювали заміну 5 тис. акумуляторів у тих ДБЖ, які були встановлені в першій хвилі, і додатково тестують нові типи акумуляторів, наприклад LiFe, які швидше заряджаються, довше тримають заряд і розраховані на 5 тис. циклів перезарядок. Уже восени їх встановлюватимуть на мережу", - пояснюється в повідомленні.

Технічні фахівці, відповідальні за підтримку мережі, розпочинають роботу о 5:00 і для підтримання цілодобової роботи обладнання докладають максимально можливих зусиль, виїжджаючи з мобільними генераторами протягом дня на об'єкти для забезпечення роботи мережі, зазначили в "Київстар".

Мережу "Домашнього інтернету" щодня обслуговують ще 400 фахівців.

"Однак навіть попри всю відданість співробітників "Київстар", підключити до автономної генерації всі без винятку об'єкти телеком-мереж технічно неможливо. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними та тривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні живлення базових станцій", - констатували в "Київстар".

У компанії сподіваються на розуміння українців і закликали громадян виважено використовувати послуги зв'язку у випадках блекаутів. Зокрема, рекомендують утримуватися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відеодзвінків) через мобільний інтернет під час блекаутів, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Якщо в населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватися за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.

Крім того, у "Київстар" рекомендували користуватися послугою "Національного роумінгу" і в разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, пробувати скористатися мережею іншого оператора без додаткової плати та зміни номера. Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.