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19:05 29.05.2024

Через застосунок "Резерв+" 710 тис. громадян знято з безпідставного "розшуку"

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Через застосунок "Резерв+" 710 тис. громадян знято з безпідставного "розшуку"

Завдяки застосунку "Резерв+" із безпідставного "розшуку" знято 710 тисяч громадян, заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

На своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра порадила авторизуватися в застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус.

"Реагуємо на ваші звернення та усуваємо помилки в обліку військовозобов'язаних. Застосунок "Резерв+" звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі "Оберіг". Одна з них - добре відомий вам статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян", - повідомила вона.

Черногоренко пояснила, що якщо людина порушувала правила військового обліку - наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК звертався до Національної поліції, але фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

"Згідно із законодавством, такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців із дня порушення правил військового обліку. Наразі цей термін - 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", - додала вона.

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