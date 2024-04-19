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15:51 19.04.2024

Sony веде переговори з Apollo про спільну купівлю Paramount - ЗМІ

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Sony веде переговори з Apollo про спільну купівлю Paramount - ЗМІ

Sony Pictures Entertainment, підрозділ японської Sony Group, обговорює з американською інвестиційною компанією Apollo Global Management можливість подання спільної заявки на купівлю Paramount Global, пише The New York Times із посиланням на джерела.

Paramount наразі веде ексклюзивні переговори щодо свого продажу американській медіакомпанії Skydance Девіда Еллісона, сина засновника Oracle Ларрі Еллісона. Раніше Paramount відхилила пропозицію Apollo, яка готова була купити компанію за $26 млрд.

Кіностудії Paramount належать такі франшизи, як "Найкращий стрілець" (Top Gun) і "Губка Боб Квадратні Штани", а також телеканали під брендом CBS (включно зі спортивними та новинними), Comedy Central, MTV і Nickelodeon, стримінгові сервіси, а також телеканали у Великій Британії, Австралії, Індії та Аргентині.

Котирування акцій Paramount на додаткових торгах у четвер злетіли на 11,2% на новині NYT. Ринкова вартість компанії з початку поточного року впала на 26% (до $7,7 млрд), тоді як фондовий індекс Nasdaq Composite зріс на 3,9%.

Теги: #sony

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