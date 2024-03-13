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18:49 13.03.2024

Українська IT-армія призупинила роботу московського метро

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Українська IT-армія здійснила кібератаку на низку російських порталів, зокрема пов'язаних із роботою системи оплати проїзду в транспорті, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Кібервійсько атакувало низку урядових і місцевих порталів, серед них – система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у росії, яка обслуговує 38 регіонів. Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

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