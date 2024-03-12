Світовий ринок AR/VR-шоломів зріс більш ніж у 2,3 раза в IV кв

Світовий ринок шоломів доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) у четвертому кварталі 2023 року зріс у понад 2,3 раза рік до року на тлі випуску нових моделей і поліпшення макроекономічної ситуації, повідомляє International Data Corporation (IDC).

За весь минулий рік, однак, поставки AR/VR-шоломів знизилися на 23,5%.

При цьому ринкова частка Meta в жовтні-грудні перевищила 60%.

"Вихід на ринок Apple і випуск новинок іншими компаніями з цієї галузі, безумовно, посилює тиск на Meta, але 2024 року вона, найімовірніше, залишиться беззаперечним лідером ринку завдяки стратегії, яка вирізняється з-поміж конкурентів стратегією, орієнтованою на низькі ціни та високі обсяги продажів", - зазначив менеджер із досліджень IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джітеш Убрані.