AI HOUSE та УКУ запускають школу з генеративного штучного – Сергій Токарєв

AI HOUSE, найбільше AI-ком’юніті в Україні, спільно з Факультетом прикладних наук Українського католицького університету запускаютьт школу з генеративного штучного інтелекту. Ініціатива створена для ML-спеціалістів, які мають досвід роботи в цій сфері від одного року, працюють над створенням ML-систем, а також знають лінійну алгебру, теорію ймовірності та статистику. Анонсом Школи поділився на своїй Facebook-сторінці Сергій Токарєв — Iспівзасновник та партнер інвестиційної групи Roosh, до екосистеми якої входить AI HOUSE.

“Вже 2 роки AI HOUSE будують комʼюніті, котре згуртовує наявних спеціалістів та допомагає зростати новим AI/ML-фахівцям. За цей час ми зрозуміли — розвиток в цій галузі буде швидшим, якщо обʼєднати наші зусилля з навчальними закладами та підтримкою експертів з інших технологічних компаній”, — написав IT- інвестор.

Школа триватиме з 11 по 16 березня у Львові, мова навчання — українська. У межах ініціативи українські айтівці зможуть детально ознайомитися та оцінити поточний стан таких напрямків, як Computer Vision, NLP та Audio та обмінятися досвідом одне з одним. Як зазначив Сергій Токарєв: “Після отримання знань на лекціях у команд буде можливість створити власне рішення на базі Generative AI на дводенному хакатоні”.

Серед лекторів Школи — спеціалісти в ШІ-індустрії з топових технологічних компаній.

Владислава Тищенко — Senior Data Scientist, SoftServe;

Назар Перепічка — AI/ML architect, The Mom Project;

Назарій Друщак — Senior Data Scientist, SoftServe;

Сергій Явний — Tech Lead, Responsible AI, Grammarly;

Остап Вінявський — Computer Vision Engineer, DressX;

Ігор Бабін — Machine Learning Team Lead, ADVA Soft;

Юрій Лаба — Machine Learning Engineer, Intelliarts;

Андрій Шалімов — MLOps Engineer, Materialise;

Олександр Корнієнко — Machine Learning Engineer, Grammarly та CTO, UADamage;

Ю Чжан — аспірант, Рочестерський університет;

Володимир Фединяк — Computer Vision Tech Lead, DeepX;

Ярослав Романус — Research Scientist, ADVA Soft.

По завершенню Generative AI Spring School усі учасники, які доєднаються до курсу в офлайн-форматі, отримають сертифікат про успішне проходження.

Аби податись на участь, необхідно заповнити реєстраційну форму, а після підтвердження від організаторів — задонатити від 1 000 гривень до стипендіальних фондів у памʼять про загиблих Героїв зі спільноти УКУ. Кількість учасників обмежена.

Також усі охочі можуть отримати доступ до прямих трансляцій та записів лекцій за донат від 200 гривень, для цього потрібно зареєструватись на сайті AI HOUSE. Однак такий формат навчання не включає фідбек від спікерів та сертифікати про проходження курсу.

AI HOUSE — некомерційна організація, яка входить в екосистему Roosh. Головна мета – розбудувати найбільше та найпотужніше AI-ком’юніті в Україні задля народження нових продуктових AI-стартапів, розвитку галузі штучного інтелекту та технологічного сектору в цілому.

Факультет прикладних наук УКУ визнаний найкращим в Україні за рейтингами видань Forbes та DOU. Він активно співпрацює зі світовими лабораторіями та університетами. Факультет також став учасником загальноєвропейської мережі наукових осередків у галузі інформаційних технологій ELLIS.