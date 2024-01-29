Телеком

16:33 29.01.2024

Reddit розраховує на оцінку в $5 млрд за підсумками IPO

2 хв читати

Американська Reddit Inc., власник однойменного інтернет-порталу, розраховує за підсумками майбутнього IPO отримати оцінку не менше ніж у $5 млрд, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми словами, такого висновку компанія дійшла після перших зустрічей із потенційними інвесторами в рамках підготовки до первинного розміщення акцій.

Reddit розглядає можливість провести лістинг уже в березні, незважаючи на волатильність на фондовому ринку. При цьому обговорення параметрів IPO ще тривають.

Тим часом, виходячи із котирувань, за якими акції Reddit торгуються приватно, ринкова вартість компанії оцінюється в $4,5-4,8 млрд, за даними торгових платформ Rainmaker Securities і Forge Global.

На піку буму технологічних компаній, який припав на 2021 рік, під час чергового інвестраунду Reddit оцінили в $10 млрд. Однак відтоді ситуація значно змінилася: активність на ринку IPO останнім часом затихла, технологічні гіганти почали масові звільнення, а ті компанії, які все-таки вийшли на біржу, дістали оцінку, нижчу за ту, яку давали їм приватні інвестори. Так, Instacart, оцінка якої сягала $39 млрд у березні 2021 року, у вересні 2023 року вийшла на ринок із вартістю в $9,9 млрд, а станом на п'ятницю її капіталізація становила $7,1 млрд, зазначає агентство.

Заснована 2005 року Reddit відома, зокрема, як форум, де кожен може поставити запитання і отримати відповідь від фахівця, включно з політиками і селебріті. Однак у нещодавньому минулому вона прославилася як майданчик, де збираються індивідуальні інвестори для координації дій з торгівлі тими чи іншими активами. Спільна "гра" цих інвесторів призвела до різких коливань цін акцій низки американських компаній, а також, наприклад, срібла.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

ОСТАННЄ

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Rakuten Viber: 50% українців не цікавляться кібербезпекою, 43% ніяк не захищають свої персональні дані - опитування

Дата-центр "Парковий" локалізував загрозу після кібератаки

"Нова пошта" збільшила мережу в Україні у 2023 р. на 23%, планує зростання витрат на ці цілі у 2024 р. на 72,7%

CERT-UA залучене до з'ясування обставин технічного збою в роботі дата-центрів, системи "Шлях" і сервісів продажу квитків на київську електричку

Кількість унікальних користувачів "Дії" перевищила 20 млн осіб

"Нафтогаз" заявив про масштабну кібератаку на один із його дата-центрів

"Київстар" почав надавати послугу підключення бізнес-клієнтів до інтернету за технологією GPON у Дніпрі

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Запуск американського вантажного корабля Cygnus до МКС заплановано на 29 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА