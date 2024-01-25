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Запуск американського вантажного корабля Cygnus до МКС заплановано на 29 січня

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Запуск американського вантажного космічного корабля Cygnus компанії Northrop Grumman до Міжнародної космічної станції (МКС) заплановано на 29 січня, повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

"NASA, Northrop Grumman, і SpaceX планують наступний запуск для відправки на МКС матеріалів для проведення наукових досліджень, продовольства та обладнання в понеділок, 29 січня, о 12:29 за часом Східного узбережжя США (о 20:29 за Києвом)", - ідеться в повідомленні управління.

Cygnus доставить на станцію близько 3,7 тонн корисного навантаження і пробуде у складі її орбітального угруповання до травня.

Запуск вантажного корабля планують здійснити за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Стикування Cygnus із МКС заплановано на 31 січня. Його буде здійснено шляхом захоплення "вантажівки", що зблизилася зі станцією, дистанційною рукою-маніпулятором МКС Canadarm-2 з подальшим приєднанням її до американського модуля Unity.

Цей політ до МКС стане вже 20-м для космічної "вантажівки" корпорації Northrop Grumman. Був також один невдалий запуск у 2014 році, коли корабель не долетів до станції внаслідок аварії ракети-носія Antares. Перший успішний запуск Cygnus відбувся 18 вересня 2013 року.

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