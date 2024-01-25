Запуск американського вантажного корабля Cygnus до МКС заплановано на 29 січня

Запуск американського вантажного космічного корабля Cygnus компанії Northrop Grumman до Міжнародної космічної станції (МКС) заплановано на 29 січня, повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

"NASA, Northrop Grumman, і SpaceX планують наступний запуск для відправки на МКС матеріалів для проведення наукових досліджень, продовольства та обладнання в понеділок, 29 січня, о 12:29 за часом Східного узбережжя США (о 20:29 за Києвом)", - ідеться в повідомленні управління.

Cygnus доставить на станцію близько 3,7 тонн корисного навантаження і пробуде у складі її орбітального угруповання до травня.

Запуск вантажного корабля планують здійснити за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Стикування Cygnus із МКС заплановано на 31 січня. Його буде здійснено шляхом захоплення "вантажівки", що зблизилася зі станцією, дистанційною рукою-маніпулятором МКС Canadarm-2 з подальшим приєднанням її до американського модуля Unity.

Цей політ до МКС стане вже 20-м для космічної "вантажівки" корпорації Northrop Grumman. Був також один невдалий запуск у 2014 році, коли корабель не долетів до станції внаслідок аварії ракети-носія Antares. Перший успішний запуск Cygnus відбувся 18 вересня 2013 року.