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20:02 20.12.2023

Мінцифри: Українська ІТ-Армія поклала "Бітрікс24"

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Мінцифри: Українська ІТ-Армія поклала "Бітрікс24"

Українська ІТ-Армія зупинила роботу російського хмарного сервісу "Бітрікс24", яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, зокрема "Роснефть", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зупинили роботу російських бізнес-гігантів. ІТ-Армія поклала "Бітрікс24". Це російський хмарний сервіс, яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в росії, наприклад "Роснефть", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Унаслідок кібератаки 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів "Бітрікс24".

 

Теги: #кібервійська #бітрікс_24

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