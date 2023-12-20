Мінцифри: Українська ІТ-Армія поклала "Бітрікс24"

Українська ІТ-Армія зупинила роботу російського хмарного сервісу "Бітрікс24", яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, зокрема "Роснефть", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зупинили роботу російських бізнес-гігантів. ІТ-Армія поклала "Бітрікс24". Це російський хмарний сервіс, яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в росії, наприклад "Роснефть", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Унаслідок кібератаки 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів "Бітрікс24".