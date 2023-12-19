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17:33 19.12.2023

Google виплатить $700 млн за позовом штатів США за обмеження конкуренції

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Google заплатить $700 млн для врегулювання претензій за позовом, поданим американськими штатами, які звинуватили компанію в обмеженні конкуренції у сфері застосунків для пристроїв на базі операційної системи Androi, пише Financial Times з посиланням на судові документи.

Відповідно до умов угоди Google внесе $630 млн у фонд для споживачів і $70 млн - у фонд для штатів.

Компанія також змінить підхід до своєї діяльності в США, наприклад, дозволить розробникам впроваджувати альтернативні методи оплати покупок у додатках.

Угоду про врегулювання претензій за позовом, поданим владою 50 штатів США, округу Колумбія, Пуерто-Ріко та Американських Віргінських островів, було досягнуто ще у вересні 2023 року, проте її умови було оприлюднено тільки в середині грудня.

Раніше в грудні Google програв суд за позовом Epic Games, розробника популярної гри Fortnite, який звинувачував компанію в незаконному використанні монопольного становища та обмеженні конкуренції.

Претензії були пов'язані з тим, що IT-гігант обмежував варіанти встановлення застосунків на смартфони з ОС Android платформою Google Play. Крім того, компанія вимагала від розробників використовувати в додатках внутрішній платіжний сервіс, стягуючи комісію за покупки, і не давала їм можливості пропонувати користувачам інші можливості для оплати, які могли б включати нижчі комісії.

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