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15:30 31.08.2023

Google 4 жовтня може представити нові смартфони та годинник Pixel

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Американська Google, що входить до Alphabet Inc., проведе черговий щорічний захід Made by Google 4 жовтня, йдеться на сайті Google Store.

На заходах Made by Google інтернет-гігант представляє свою нову продукцію. Очікується, що цього року на Made by Google покажуть смартфони Pixel 8 і Pixel 8 Pro, повідомляє портал TechCrunch.

Також передбачається, що Google продемонструє на заході новий “розумний” годинник Pixel Watch 2.

Made by Google відбудеться в Нью-Йорку і транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube. Початок заплановано на 17:00 мск.

Раніше цього тижня стало відомо, що Apple Inc. може представити нові смартфони iPhone 15 і “розумний” годинник Apple Watch 9-ї серії 12 вересня.

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