Більшість українців змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки – опитування Rakuten Viber
Більшість українців (62%) змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки, йдеться у офіційному пресрелізі Rakuten Viber у середу.
Компанія провела опитування у своєму месенджері, запитавши українських користувачів, чи змінилося їхнє ставлення до Дня Незалежності за останні два роки. Результати опитування, в якому взяли участь понад 60 тисяч користувачів, розподілилися таким чином:
- 62% відсотки відповіли, що ставлення змінилося та свято набуло особливого значення.
- 29% кажуть, що відзначають, як робили це завжди.
- 9% респондентів не святкують День Незалежності.
Серед способів привітати зі святом найпопулярнішими виявилися: листівка в месенджері, стикер та телефонний дзвінок. Відповіді користувачів розподілилися таким чином:
- Надсилають листівки в месенджері – 35%
- Телефонують і вітають близьких – 18%
- Надсилають стикер у месенджері – 16%
- Не вітають взагалі – 13%
- Пишуть текстове привітання – 10%
- Збираються з близькими особисто – 8%
Примітка: методика дослідження – анонімне онлайн-опитування, n>60 000.
Дані використання Viber в Україні підтверджують укорінення звички вітати з Днем Незалежності: 24 серпня 2022 року користувачі Viber відправили одне одному на 27% більше повідомлень, ніж за рік до того.
До річниці Незалежності у Viber також проаналізували, як українці користуються українським контентом у застосунку та як змінилися їхні вподобання щодо мови.
- За останній рік українські стикерпаки було встановлено 9,4 млн разів.
- Протягом року у Viber надіслано 118,4 млн українських стикерів.
- Стикери “Слава Україні” надіслали 9,3 млн разів протягом останнього року.
- Від початку повномасштабної війни відсоток користувачів з українською мовою застосунку зріс на 61%. Наразі українська є найпопулярнішою мовою застосунку в Україні та встановлена у 49,9% користувачів з українськими номерами телефонів.
- Протягом останнього року 2,6 млн користувачів Viber скористалися AR-масками з символікою на підтримку України.