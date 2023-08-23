Більшість українців змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки – опитування Rakuten Viber

Більшість українців (62%) змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки, йдеться у офіційному пресрелізі Rakuten Viber у середу.

Компанія провела опитування у своєму месенджері, запитавши українських користувачів, чи змінилося їхнє ставлення до Дня Незалежності за останні два роки. Результати опитування, в якому взяли участь понад 60 тисяч користувачів, розподілилися таким чином:

62% відсотки відповіли, що ставлення змінилося та свято набуло особливого значення.

відсотки відповіли, що ставлення змінилося та свято набуло особливого значення. 29% кажуть, що відзначають, як робили це завжди.

кажуть, що відзначають, як робили це завжди. 9% респондентів не святкують День Незалежності.

Серед способів привітати зі святом найпопулярнішими виявилися: листівка в месенджері, стикер та телефонний дзвінок. Відповіді користувачів розподілилися таким чином:

Надсилають листівки в месенджері – 35%

Телефонують і вітають близьких – 18%

Надсилають стикер у месенджері – 16%

Не вітають взагалі – 13%

Пишуть текстове привітання – 10%

Збираються з близькими особисто – 8%

Примітка: методика дослідження – анонімне онлайн-опитування, n>60 000.

Дані використання Viber в Україні підтверджують укорінення звички вітати з Днем Незалежності: 24 серпня 2022 року користувачі Viber відправили одне одному на 27% більше повідомлень, ніж за рік до того.

До річниці Незалежності у Viber також проаналізували, як українці користуються українським контентом у застосунку та як змінилися їхні вподобання щодо мови.