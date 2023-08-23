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12:41 23.08.2023

Більшість українців змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки – опитування Rakuten Viber

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Більшість українців (62%) змінила ставлення до Дня Незалежності за останні два роки, йдеться у офіційному пресрелізі Rakuten Viber у середу.

Компанія провела опитування у своєму месенджері, запитавши українських користувачів, чи змінилося їхнє ставлення до Дня Незалежності за останні два роки. Результати опитування, в якому взяли участь понад 60 тисяч користувачів, розподілилися таким чином:

  • 62% відсотки відповіли, що ставлення змінилося та свято набуло особливого значення. 
  • 29% кажуть, що відзначають, як робили це завжди. 
  • 9% респондентів не святкують День Незалежності. 

Серед способів привітати зі святом найпопулярнішими виявилися: листівка в месенджері, стикер та телефонний дзвінок. Відповіді користувачів розподілилися таким чином: 

  • Надсилають листівки в месенджері – 35%
  • Телефонують і вітають близьких – 18%
  • Надсилають стикер у месенджері – 16%
  • Не вітають взагалі – 13%
  • Пишуть текстове привітання – 10%
  • Збираються з близькими особисто – 8%

Примітка: методика дослідження – анонімне онлайн-опитування, n>60 000.

Дані використання Viber в Україні підтверджують укорінення звички вітати з Днем Незалежності: 24 серпня 2022 року користувачі Viber відправили одне одному на 27% більше повідомлень, ніж за рік до того. 

До річниці Незалежності у Viber також проаналізували, як українці користуються українським контентом у застосунку та як змінилися їхні вподобання щодо мови. 

  • За останній рік українські стикерпаки було встановлено 9,4 млн разів
  • Протягом року у Viber надіслано 118,4 млн українських стикерів. 
  • Стикери “Слава Україні” надіслали 9,3 млн разів протягом останнього року.
  • Від початку повномасштабної війни відсоток користувачів з українською мовою застосунку зріс на 61%. Наразі українська є найпопулярнішою мовою застосунку в Україні та встановлена у 49,9% користувачів з українськими номерами телефонів.
  • Протягом останнього року 2,6 млн користувачів Viber скористалися AR-масками з символікою на підтримку України.
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