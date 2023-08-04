Телеком

20:22 04.08.2023

ІТ-компанія ELEKS стала резидентом "Дія.Сity"

1 хв читати
ІТ-компанія ELEKS стала резидентом "Дія.Сity"

Одна з найбільших українських ІТ-компаній ELEKS стала резидентом "Дія.Сity", повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в п'ятницю.

"Це глобальна ІТ-компанія з українським корінням, яка вже понад 30 років опікується розробкою програмного забезпечення та надає консалтингові послуги. ELEKS має понад 750 успішно реалізованих проєктів у сфері фінансів, логістики, медицини, державного управління та інших", - зазначено в релізі відомства.

Уточнюється, що загальна кількість резидентів "Дія.City" збільшилася до 632 компаній.

За даними Мінцифри, ELEKS є однією з топ-100 найкращих світових аутсорс-компаній за даними рейтингу The 2023 Global Outsourcing 100. Крім України вона представлені ще в 12 країнах світу, зокрема США, Великій Британії, Німеччині, Канаді, Швейцарії. Серед клієнтів і партнерів компанії також BNY Mellon, Acino, IXM, ESET, Autodesk, Imerys, TAIT, Aramex, а також Microsoft, AWS, SAP, Salesforce, SUSE, Odoo, CISCO, DELL.

Згідно з інформацією на сайті ELEKS, наразі в ній зайнято понад 2000 співробітників у 19 офісах у світі, зокрема в Україні в Києві, Львові, Івано-Франківську та Тернополі.

 

 

 

 

Теги: #резидент #діясity #eleks

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 10.06.2021
Виробник обладнання для висотних робіт Virastar став резидентом індустріального парку "Біла Церква"

Виробник обладнання для висотних робіт Virastar став резидентом індустріального парку "Біла Церква"

10:56 03.04.2018
Українці зареєстрували в Естонії найбільшу кількість компаній картою е-резидента

Українці зареєстрували в Естонії найбільшу кількість компаній картою е-резидента

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

ОСТАННЄ

У застосунку "Київ Цифровий" стало можливим створювати QR-квитки з проїзних

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Литві

Україна розпочала роботу над правовим регулюванням ШІ

Герасим'юк: Розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу наближається до завершення

В Україні напрацюють словник "небажаної" лексики та критерії неприпустимої до поширення в медіа інформації - Герасим'юк

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Нацрада з телерадіомовлення працює над реєстром медіасуб'єктів та електронним кабінетом - Герасим'юк

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

ЮНЕСКО рекомендувала заборонити використовувати мобільні телефони в школах

Кабмін зобов'язав держоргани адаптувати свої сайти для людей з інвалідністю - віцепрем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА