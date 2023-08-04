ІТ-компанія ELEKS стала резидентом "Дія.Сity"

Одна з найбільших українських ІТ-компаній ELEKS стала резидентом "Дія.Сity", повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в п'ятницю.

"Це глобальна ІТ-компанія з українським корінням, яка вже понад 30 років опікується розробкою програмного забезпечення та надає консалтингові послуги. ELEKS має понад 750 успішно реалізованих проєктів у сфері фінансів, логістики, медицини, державного управління та інших", - зазначено в релізі відомства.

Уточнюється, що загальна кількість резидентів "Дія.City" збільшилася до 632 компаній.

За даними Мінцифри, ELEKS є однією з топ-100 найкращих світових аутсорс-компаній за даними рейтингу The 2023 Global Outsourcing 100. Крім України вона представлені ще в 12 країнах світу, зокрема США, Великій Британії, Німеччині, Канаді, Швейцарії. Серед клієнтів і партнерів компанії також BNY Mellon, Acino, IXM, ESET, Autodesk, Imerys, TAIT, Aramex, а також Microsoft, AWS, SAP, Salesforce, SUSE, Odoo, CISCO, DELL.

Згідно з інформацією на сайті ELEKS, наразі в ній зайнято понад 2000 співробітників у 19 офісах у світі, зокрема в Україні в Києві, Львові, Івано-Франківську та Тернополі.