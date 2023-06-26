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12:39 26.06.2023

WhiteBIT у колаборації Cryptology відкрили перший в Україні криптоковоркінг "Digital Traders Hub"

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Одна з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT у колаборації з криптоосвітньою компанією Cryptology відкрили перший в Україні  криптоковоркінг «Digital Traders Hub», йдеться у офіційному повідомленні біржі. Як розповів засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов, коворкінг стане платформою для офлайн-навчання з трейдингу, де професіонали та експерти з криптовалютного ринку будуть ділитися своїми знаннями та стратегіями один з одним. Унікальною функцією «Digital Traders Hub» буде запровадження на базі коворкінгу навчання з трейдингу для підлітків і дітей.

"Важливо не просто створити умови для зростання молодих талановитих українців, а й дати їм доступ до знань про найновітніші технології, навчити фінансовій грамотності, щоб вони були конкурентоспроможні на світовому рівні. І ми створюємо такі умови. Можливо, саме в нашому ком'юніті буде навчатися майбутній «Уоррен Баффет» криптосвіту. Важливо, що навчання в «Digital Traders Hub» буде офлайн. Це зараз рідкість для отримання подібного роду знань, але я певен, що цей формат дасть більш ефективні результати в навчанні", — зазначив засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT.

Сьогодні WhiteBIT та Cryptology підтримують освіту у сфері блокчейну та допомагають розвивати фінансову грамотність серед населення, запускаючи безоплатні освітні онлайн-курси. А завдяки відкриттю коворкінгу буде можливість і офлайн-участі, що відкриває зовсім новий рівень нетворкінгу з однодумцями.

Коворкінг розташований у центрі Києва. Простір розрахований на 25 людей. Тут є все необхідне для комфортної роботи та повної концентрації на поточних завданнях: сучасні робочі місця, комп'ютери у вільному доступі, швидкісний інтернет, генератори для випадків відключення електроенергії та безпечне укриття. Також є можливість підкріпитися безплатними снеками або придбати їжу у вендингових апаратах, що встановлені на території коворкінгу.

"Digital Traders Hub" працює щодня без вихідних з 9:00 до 18:30. Наразі є три пакети використання коворкінгу, кожен з яких надає різні рівні доступу до послуг і знижки на квитки на івенти спільноти.

WhiteBIT —  одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія  була заснована ще у 2018 році.  На цей час біржа налічує 1000 фахівців. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Компанія є офіційним партнером  футбольного клубу «Барселона» та збірної України з футболу. 

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