Xiaomi зафіксувала чистий прибуток у I кв., незважаючи на 19-відсоткове зниження виторгу

Китайський виробник електроніки Xiaomi Corp. зафіксував чистий прибуток у першому кварталі 2023 року проти збитку роком раніше, завдяки зростанню вартості його інвестицій, а також скороченню витрат.

Виторг компанії знизився на 19%, зокрема, через скорочення продажу смартфонів.

Як зазначається в пресрелізі Xiaomi, чистий прибуток у січні-березні становив 4,2 млрд юанів ($595,2 млн) порівняно з чистим збитком у 530,55 млн юанів за аналогічний період минулого року. Компанія зафіксувала дохід у розмірі 3,45 млрд юанів унаслідок перегляду вартості інвестицій проти збитку в 3,55 млрд юанів роком раніше.

Квартальний виторг Xiaomi зменшився до 59,48 млрд юанів з 73,35 млрд юанів.

Виторг у сегменті смартфонів скоротився на 24%, до 35 млрд юанів. Продаж смартфонів компанії знизився на 21%, до 30,4 млн одиниць, що є мінімумом для першого кварталу з 2014 року, наголошується в пресрелізі.

За даними Canalys, Xiaomi зберегла третє місце у світі серед найбільших світових виробників смартфонів із часткою ринку в 11,3%.

Виторг компанії в сегменті інтернету-речей (IoT) і побутової електроніки в першому кварталі зменшився на 13,6%, до 19,5 млрд юанів, дохід у сфері інтернет-послуг опустився на 1,2%, до 7,1 млрд юанів.

Витрати Xiaomi загалом у минулому кварталі зменшилися на 6,4%, до 9,4 млрд юанів. При цьому витрати на дослідження і розробки (R&D) зросли на 18%, до 4,1 млрд юанів, і компанія розраховує, що вони перевищать 20 млрд юанів цього року.

Акції Xiaomi подешевшали на 3,4% за підсумками торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 5%.

Xiaomi заснована в 2010 році. Виробляє смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, "розумні" годинники і "розумні" велосипеди, а також пароварки і тестери води. Продукція представлена більш ніж у 100 країнах.