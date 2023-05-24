Телеком

17:27 24.05.2023

Xiaomi зафіксувала чистий прибуток у I кв., незважаючи на 19-відсоткове зниження виторгу

2 хв читати

Китайський виробник електроніки Xiaomi Corp. зафіксував чистий прибуток у першому кварталі 2023 року проти збитку роком раніше, завдяки зростанню вартості його інвестицій, а також скороченню витрат.

Виторг компанії знизився на 19%, зокрема, через скорочення продажу смартфонів.

Як зазначається в пресрелізі Xiaomi, чистий прибуток у січні-березні становив 4,2 млрд юанів ($595,2 млн) порівняно з чистим збитком у 530,55 млн юанів за аналогічний період минулого року. Компанія зафіксувала дохід у розмірі 3,45 млрд юанів унаслідок перегляду вартості інвестицій проти збитку в 3,55 млрд юанів роком раніше.

Квартальний виторг Xiaomi зменшився до 59,48 млрд юанів з 73,35 млрд юанів.

Виторг у сегменті смартфонів скоротився на 24%, до 35 млрд юанів. Продаж смартфонів компанії знизився на 21%, до 30,4 млн одиниць, що є мінімумом для першого кварталу з 2014 року, наголошується в пресрелізі.

За даними Canalys, Xiaomi зберегла третє місце у світі серед найбільших світових виробників смартфонів із часткою ринку в 11,3%.

Виторг компанії в сегменті інтернету-речей (IoT) і побутової електроніки в першому кварталі зменшився на 13,6%, до 19,5 млрд юанів, дохід у сфері інтернет-послуг опустився на 1,2%, до 7,1 млрд юанів.

Витрати Xiaomi загалом у минулому кварталі зменшилися на 6,4%, до 9,4 млрд юанів. При цьому витрати на дослідження і розробки (R&D) зросли на 18%, до 4,1 млрд юанів, і компанія розраховує, що вони перевищать 20 млрд юанів цього року.

Акції Xiaomi подешевшали на 3,4% за підсумками торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 5%.

Xiaomi заснована в 2010 році. Виробляє смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, "розумні" годинники і "розумні" велосипеди, а також пароварки і тестери води. Продукція представлена більш ніж у 100 країнах.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Законопроєкт 8087 передбачає розширення повноважень Держспецзв'язку щодо захисту бізнесу від кіберзагроз - заступник голови відомства

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Використання програмної Платформи реєстрів дасть змогу заощадити близько 1 млрд грн під час створення 100 держреєстрів - Держспецзв'язку

Кількість кіберінцидентів цього року буде не меншою, ніж минулого - Держспецзв'язку

Російські хакери використовують неліцензійні програми для отримання доступу до пристроїв організацій і громадян України

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс

"Нова пошта" повідомляє про збій мобільного застосунку

Американський штат Монтана першим у США повністю заборонив застосунок TikTok

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА