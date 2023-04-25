Китайський марсохід міг вийти з ладу через пил на сонячних батареях

Китайський марсохід "Чжужун" міг вийти з ладу через накопичений на сонячних батареях пил і може вже не повернутися до роботи, повідомив головний конструктор марсіанської місії КНР "Тяньвень-1" Чжан Жунцяо.

За його оцінкою, найбільш імовірною причиною виходу апарату з ладу стало надмірне накопичення марсіанського пилу на поверхні сонячних батарей.

Якщо загальна кількість пилу на поверхні батарей на 20% перевищує рівень можливого накопичення пилу, то ровер не може виробляти достатню кількість електроенергії, якщо на 30%, то марсохід не зможе генерувати електроенергію, поки сонце не досягне свого піку, якщо перевищить 40%, то марсохід ніколи не зможе повернутись до роботи", - повідомив головний конструктор в інтерв'ю Центральному телебаченню Китаю (CCTV).

У лютому фахівці місії NASA Mars Reconnaissance Orbiter опублікували фото китайського ровера і повідомили, що за їхніми даними, марсохід не пересувався поверхнею Червоної планети як мінімум з вересня минулого року.

У травні 2022 року китайські фахівці перевели "Чжучжун" у сплячий режим на час марсіанської зими, що впливає на можливість сонячних батарей генерувати необхідну для роботи ровер електроенергію. Планувалося, що марсохід повернеться до експлуатації у грудні того ж року.

Марсохід "Чжужун" був доставлений на поверхню Марса за допомогою космічного апарату "Тяньвень-1", який сів на поверхні планети 15 травня 2021 року, вже через тиждень велосипед успішно з'їхав по трапу з посадкової платформи. Зонд "Тяньвень-1", своєю чергою, продовжує свою місію на марсіанській орбіті.

Місія марсохода була розрахована на 90 марсіанських діб (солів), які на 2,7% довші за земні. Виконавши свою основну місію, ровер продовжив збирання даних на Червоній планеті.

Ровер оснащений рядом приладів для досліджень Марса - георадаром, магнітометром, метеорологічними приладами, панорамними та багатоспектральними камерами.

У рамках досліджень ровер повинен фотографувати поверхню планети та збирати дані про геологію, топографію, метеорологічні явища, ділянки водяного льоду та ознаки життя на планеті.