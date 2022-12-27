Після війни в Україну приїдуть десятки тисяч кваліфікованих ІТ-спеціалістів, досвід та навички яких можуть піти на користь країні - Сергій Токарєв

Жодна країна у світі за останні сто років не мала такого потенціалу, який буде мати Україна після перемоги, впевнений Founding Partner Roosh Сергій Токарєв у коментарі gazeta.ua. За його словами, після війни в Україну можуть приїхати десятки тисяч кваліфікованих ІТ-спеціалістів, досвід та навички яких можуть піти на користь країні. Водночас, будуть і проблеми.

Серед них Сергій Токарєв вбачає залучення інвестицій в технологічну сферу. Іноземні інвестори вимагають релокації у безпечніші місця ключових команд проєктів. Це не дивно, бо через війну кількість ризиків, повʼязаних не тільки із працездатністю, але й і з існуванням компаній, сильно збільшується. Окрім того, попри незламність та стійкість українців, війна все ж впливає на продуктивність. В особливій мірі це помітно під час блекаутів.

Зважаючи на це, спрогнозувати майбутнє української ІТ-індустрії важко, але все ж можна помітити декілька тенденцій.

Наприклад, вже доволі багато людей повернулось в Україну, та зокрема у Київ, влітку – коли саме наземна загроза нападу на столицю стала мінімальною. І люди продовжують повертатись. Та Сергій Токарєв вважає, що після війни в країну повернеться ще чимало українців – тих, що емігрували з країни ще в 90-х роках та на початку 2000-х. Ці люди вже активно допомагають країні грошима та ресурсами. І в них жага відбудувати економіку країни після війни.

Також він вважає, що до України після перемоги може приїхати чимало іноземців. Сергій Токарєв розповідає, що це великий шанс для Украни перейняти різноманітний досвід десятка тисяч розумних людей, які ринуть в країну.

Водночас, коли для чоловіків знімуть заборону на виїзд, деякі спеціалісти поїдуть за кордон – насамперед, ті, які працюють у ІТ-компаніях, що відкрили офіси в інших країнах. Деякі з таких технологічних фірм вже перевезли за кордон свої ключові команди (core-команди) та можуть повністю релокувати свої офіси за межі України.

В той же час, після війни співпраця та допомога Україні буде трендом, до якого захочуть долучитися багато гравців світового ІТ-ринку. Це має позитивно вплинути на кількість продуктових технологічних компаній в країні. Також буде зміцнюватись співпраця ІТ-сектору з державою – зокрема, у сферах military tech та artificial intelligence (AI). Адже саме така кооперація може дати найкращі результати.

Чимало українських ІТ-фахівців можуть вийти на глобальний технологічний ринок праці. Зараз у світі котиться хвиля масових скорочень. За прогнозами бізнесмена та інвестора, ця тенденція може продовжитись. Наприклад, умовно багато ІТ-компаній з США будуть переводити працівників на аутсорс, а у штаті залишать невелику кількість. Враховуючи, те, що в Україна має професійну та доволі доступну за вартістю робочу силу, невдовзі українські ІТ-спеціалісти зможуть зайняти позиції звільнених співробітників за кордоном.

Сергій Токарєв додає, що в Україні, як і у світі загалом, зараз спостерігається дефіцит висококваліфікованих інженерів (особливо hardware) та продакт-менеджерів. Тож саме на ці спеціальності в Україні, як і всюди, буде великий попит.

Roosh – це група технологічних на інвестиційних компаній. Їхня діяльність сфокусована на штучному інтелекті (AI) та машинному навчанні (ML). Компанія заснована під час пандемії COVID-19, а розвиток приходиться на період повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. В Roosh входять такі проєкти, як-от: AI-/ML-спільнота AI HOUSE, університет SET University, стартапи Reface і ZibraAI, венчурна студія Pawa, венчурна фірма Roosh Ventures, науково-дослідна компанія Neurons Lab. Зокрема, Roosh Ventures включає декілька десятків стартапів із США та країн Європи. За рік вона інвестує у свої проєкти близько $20-25 млн. Глобальна мета групи компаній Roosh – перетворити Україну на найбільший хаб у Східній Європі для AI- та ML-проєктів.

Цього року Roosh купила некотрольний пакет акцій компанії Neurons Lab. Цей перший проєкт, у який інвестував Roosh, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стартап Neurons Lab розробляє технологічні рішення на основі штучного інтелекту (AI).