AeroDrone отримав дозвіл на експлуатацію в ЗСУ 2 БпАК

Український стартап AeroDrone пройшов сертифікацію та отримав дозвіл на експлуатацію у ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів, повідомив партнер стартапа, ексгенеральний директор Microsoft Україна, виконавчий голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

За його словами, до експлуатації ЗСУ, зокрема, допущено моделі E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80кг).

"Рівень залучення та сприяння безпрецеденний, команда Олександра Лієва здійснила революцію в процесах для українських розробників БпАК. Далі – підконтрольна експлуатація та серійне виробництво", – написав Шимків на своїй фейсбук-сторінці у четвер.

Як повідомлялося, раніше українські виробники БПЛА звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням допустити їх до замовлень Міноборони, скасувавши низку техдопусків на час воєнних дій.

За останні 30 днів (початок листопада-грудня 2022 року) в експлуатацію до Збройних сил України допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва, що є результатом цифрової трансформації армії, а також змін правил у сфері залучення інновацій на забезпечення потреб оборони.