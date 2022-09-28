Фінал DEV Challenge XIX відбудеться в Україні та Польщі

Фінал найбільшого в Європі IT-змагання, DEV Challenge XIX, відбудеться онлайн та офлайн в Україні та Польщі 28 та 29 жовтня, повідомили організатори агентству "Інтерфакс-Україна".

Організатори співпрацюють із Міністерством цифрової трансформації, Міністерством закордонних справ та Міністерством оборони. Цього року будуть представлені конкурсні завдання від UNICEF, Мінцифри, Міноборони та "Армії дронів".

"Сучасна війна виграється сучасними технологіями, тому ефективне впровадження найкращих рішень – стратегічно важливий крок для перемоги. Якісні та креативні цифрові рішення для української армії є не менш важливими, ніж традиційні методи ведення бойових дій", - наводить пресслужба слова директора з цифровізації ДК "Укроборонпром" Тимура Коритного.

Чемпіонат DEV Challenge XIX стартував на початку вересня 2022 року і триватиме два місяці. Змагання відбуваються у три етапи: кваліфікація, онлайн-раунд, фінал. Судді чемпіонату – топпрофесіонали міжнародної IT-спільноти з країн Європи, США та Австралії.

Уже зареєстровано понад 1800 учасників. Чемпіонат DEV Challenge відбувається онлайн, за винятком гібридного фіналу. Фінал традиційно відбувався в Києві, паралельно офлайн і онлайн. Цього року вирішено його провести одночасно у двох країнах, Україні та Польщі. Зокрема вже називають одну з офлайн-локацій фіналу DEV Challenge XIX – польське місто Лодзь, українське місто ще обирають.

За словами організатора чемпіонату Євгенії Беспалової, щороку змагання стає дедалі потужнішим інструментом винаходу технологічних рішень для критичних завдань суспільства.

"Учасники DEV Challenge отримують завдання від наших партнерів. З 2019 року ми активно співпрацюємо з міністерствами, залучаємо до вирішення нагальних питань держави топових IT-фахівців. Завдяки чемпіонату країна прискорює процеси диджиталізації у різних галузях. Цього року ми працюємо над розвитком технологій для відновлення України, допомоги ЗСУ", - наголосила Беспалова.

Серед поставлених завдань – рішення для захисту дітей та інших гуманітарних питань. Учасники отримують реальні кейси партнерів DEV Challenge і з комерційного сектору, і нон-профіт організацій.

Беспалова навела кілька прикладів завдань онлайн-раунду. У номінації Frontend та UI Design представлено завдання від фонду "Повернися живим": учасники розроблятимуть інтерактивну карту злочинів під час війни на основі зібраної бази даних.

Учасники номінації Manual QA тестуватимуть мобільний застосунок для розвитку дошкільнят – "Нумо" від UNICEF.

Благодійний фонд "Свічадо" для збільшення кількості пожертв для дітей та лікарень потребує оновлення сайту, що й робитимуть учасники в номінації Product Design.

"Щодо фіналу, то ми активно продовжуємо збирати завдання від наших стейкхолдерів - UNICEF, "Укроборонпрому", "Армії дронів" та Мінцифри", - повідомила Беспалова.

DEV Challenge відбувається в Україні з 2012 року, заснований українцями Ігорем та Євгенією Беспаловими. За десять років проведено 18 чемпіонатів, у яких взяло участь понад 22 000 фахівців із різних країн.